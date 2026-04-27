डिंपल यादव ने राघव चड्ढा को बताया 'गद्दार', कहा- AAP की वजह से सांसद बने, पार्टी छोड़ना गद्दारी है

रविवार को मैनपुरी में पीडीए प्रहरी एवं कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने कहा, “जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बने, आप जनता के बीच तो नहीं गए... पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आप दूसरे दल में चले गए। मैं समझती हूं कि यह गद्दारी है।” उन्होंने AAP के उन सभी सांसदों को राजद्रोही बताया, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए।

क्या है पूरा मामला?

कुछ दिनों पहले AAP के 7 राज्यसभा सांसदों (राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता) ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। इनमें राघव चड्ढा सबसे प्रमुख नाम हैं। AAP सांसदों के इस सामूहिक कदम को दो-तिहाई बहुमत के नियम के तहत एंटी-डिफेक्शन कानून से बचाया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे 'बगावत' और 'विश्वासघात' बताया है।





डिंपल यादव ने जोर देकर कहा कि ये सांसद सीधे जनता के वोट से नहीं चुने गए थे, बल्कि AAP ने उन्हें नामांकित किया था। इसलिए पार्टी छोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा पर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

AAP ने इस घटना को 'पंजाब के साथ विश्वासघात' बताया है और कहा है कि ये सांसद सिद्धांतों से भटक गए।

भाजपा ने इन सांसदों का स्वागत किया और इसे AAP के अंदरूनी कलह का नतीजा बताया।

सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस स्विच को 'गद्दारी' करार दिया है।

यह घटना विपक्षी एकता पर सवाल उठा रही है, खासकर जब INDIA गठबंधन में AAP भी शामिल रही है। डिंपल यादव का बयान सपा की तरफ से AAP पर तीखा हमला माना जा रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta