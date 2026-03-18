दिल्ली के पालम में भीषण आग, एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 9 की मौत

Delhi Palam Fire: देश की राजधानी दिल्ली का पालम इलाका बुधवार सुबह चीख-पुकार से दहल उठा। पालम मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी भीषण आग से 9 मासूम लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को बुधवार सुबह करीब 7 बजे पालम मेट्रो स्टेशन के पास की एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया।





Extremely distressed to learn about the unfortunate fire incident at a multi-story residential building at Palam.



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी भयानक थी कि बचने का कोई रास्ता न देख दो लोगों ने इमारत से छलांग लगा दी। फिलहाल वे गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

As per the information received, 6 feared dead, few people still trapped inside the building. District Administration, Delhi Fire Service Department & Delhi Police… — Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 18, 2026 सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा- पालम की घटना से मन व्यथित है। जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। घटना की न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। वहीं, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 'एक्स' (Twitter) पर पोस्ट कर बताया कि वे बचाव अभियान पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala

बचने के लिए इमारत से कूदे लोग