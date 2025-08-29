शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :कोलकाता , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (18:17 IST)

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायत

Mahua Moitra objectionable comment on Amit Shah: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका ‘सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए।’
 
भाजपा ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा की टिप्पणी को ‘अप्रिय और घृणास्पद’ करार देते हुए आश्चर्य जताया कि क्या यह तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक रुख है। मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम से इतर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा पर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। हालांकि न्यूज एजेंसी भाषा ने वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की है। 
 
घुसपैठ रोकना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी : मोइत्रा ने कहा कि वे बार-बार घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन भारत की सीमा की सुरक्षा 5 बलों द्वारा की जाती है और यह सीधे तौर पर यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तृणमूल सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का हवाला देते हुए कहा कि लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि घुसपैठिए जनसांख्यिकीय बदलाव कर रहे हैं। लेकिन जब वह यह कह रहे थे, तब उनके गृहमंत्री अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और ताली बजा रहे थे।
 
उन्होंने इसके बाद शाह पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि अगर हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देश के लोग हर दिन घुस रहे हैं, अगर हमारे नागरिक शिकायत करते हैं कि घुसपैठिए हमारी माताओं और बहनों पर नजर रख रहे हैं और हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए।
 
आखिर किसकी गलती है : कृष्णानगर की लोकसभा सदस्य मोइत्रा ने कहा कि जब गृह मंत्रालय और गृह मंत्री देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि घुसपैठिए हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर गलती किसकी है? क्या यह हमारी गलती है? या आपकी? उन्होंने यह भी सवाल किया कि सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की मौजूदगी के बावजूद घुसपैठ क्यों जारी है।
 
भाजपा ने थाने में दर्ज कराई शिकायत : मोइत्रा के बयान से विवाद पैदा हो गया है और भाजपा ने कृष्णानगर कोतवाली पुलिस थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय निवासी संदीप मजूमदार ने शिकायत दर्ज कराई है। मोइत्रा ने हालांकि अब तक भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कोई प्रतिक्रया नहीं दी है। वहीं, भाजपा नेताओं ने उनकी टिप्पणियों को ‘बेहद आपत्तिजनक’ बताया है।
 
भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि अप्रिय और आपत्तिजनक टिप्पणी केवल व्यक्ति और तृणमूल की मानसिकता को दर्शाती है। हम जानना चाहेंगे कि क्या यह तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक रुख है, यदि नहीं तो उसे माफी मांगनी चाहिए और मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
FOLLOW US ON

