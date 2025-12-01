सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (11:44 IST)

लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू, पीएम मोदी बोले, जिसे ड्रामा करना है करे

PM Modi
लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को हार की निराशा से बाहर आने की सलाह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, वह कर सकता है। यहां ड्रामा नहीं, बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि यह सत्र देश की प्रगति के लिए है। इसे हार की भड़ास निकालने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए।

शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन में पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने के प्रयासों में ऊर्जा भरने का काम करेगा। भारत ने लोकतंत्र को जीया है। समय-समय पर लोकतंत्र को ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता है। बिहार चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और एक तरफ अर्थ तंत्र की मजबूती, जिसे दुनिया बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से भारत की आर्थिक गति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, वो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में हमें नई ताकत देती है। विपक्ष अपना दायित्व निभाएं, ऐसे मजबूत मुद्दे उठाए। पराजय की निराशा से बाहर आए। कुछ दल पराजय ही नहीं पचा पा रहे। मेरा आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय का मैदान नहीं बनने देना है और विजय का अहंकार भी नहीं बनने देना है। जनप्रतिनिधि के रूप में यहां अपने मुद्दों को रखना है।

पीएम मोदी ने कहा - 'जिसे ड्रामा करना है, करे' : प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ''ड्राम करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है, करता रहे। जिसको भी नारा लगवाना है, लगवा ले, पूरा देश खाली है। यहां नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए'

SIR और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं- प्रियंका गांधी : शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी की नसीहत पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि SIR और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। बच्चों के फेफड़े प्रदूषण से खराब हो रहे हैं।

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू : लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने बॉलीवुड एक्टर और बीकानेर से सांसद रह चुके धर्मेंद्र को श्रद्धाजंलि अर्पित की। उनका हाल ही में निधन हुआ था। उनके साथ कर्नल सोनाराम चौधरी, श्रीप्रकाश जयसवाल और रवि राय को भी श्रद्धाजंलि अर्पित की गई।

महिला क्रिकेट टीम को जीत पर दी गई बधाई : संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। वीमेंस टीम इंडिया ने विश्व कप का खिताब जीता था। ब्लाइंड वीमेंस क्रिकेट टीम ने नेपाल को हराकर पहला टी20 विश्वकप जीता। उन्हें भी बधाई दी गई। महिला कबड्डी टीम ने भी विश्व कप जीता।
विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकार

विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकारदेश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग उठाई और इस बात का संकेत दिया कि यदि सरकार उनकी मांग पर सहमत नहीं हुई तो दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति बन सकती है।

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकी

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकीदिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 10 नवंबर को ही लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)Madhya Pradesh news in hindi : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव ने रविवार को उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में डॉ. इशिता पटेल से विवाह किया। डॉक्टर अभिमन्यू यादव और डॉक्टर इशिता यादव के साथ 21 अन्य जोड़े भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधे। ये सभी नव दंपति सभी समाज वर्ग से हैं।

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगी

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगीShashi Tharoor on Imran Khan : पिछले 2 वर्षों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में ही जान से मार दिया गया है। हालांकि, जेल प्रशासन और इमरान के करीबी सूत्रों ने इसे नकारते हुए दावा किया है कि इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर इमरान की मौत की पुष्टि होती है, तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी।

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?दिल्ली-NCR में बढ़े प्रदूषण पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी खासी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सैनिटाइज्ड मीटिंग रूम से बाहर निकलकर धुएं से भरी सड़कों की असलियत देखनी चाहिए। किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण की समस्या को लेकर एक ब्लूप्रिंट भी शेयर किया है। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करने पर पीएम मोदी से माफी भी मांगी।

शशि थरूर ने बढ़ाई टेंशन, कांग्रेस की बैठक से गायब, मोदी के कार्यक्रम में मौजूद !

शशि थरूर ने बढ़ाई टेंशन, कांग्रेस की बैठक से गायब, मोदी के कार्यक्रम में मौजूद !शशि थरूर लगातार दूसरी बार कांग्रेस की अहम बैठक में नहीं पहुंचे जबकि एक दिन पहले वह पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी की तारीफ के बाद पार्टी के नेताओं में भी नाराजगी हैं। ऐसे में वे पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। वे लगातार बीजेपी और पीएम मोदी के करीब नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक से उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है।

योगी सरकार की नीतियों से उन्नत हुई खेती, खुशहाल किसान, खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी उप‍लब्धि

योगी सरकार की नीतियों से उन्नत हुई खेती, खुशहाल किसान, खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी उप‍लब्धिमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां प्रदेश में कृषि के लिहाज से नए प्रतिमान स्थापित करने का मार्ग सुनिश्चित कर रही है। योगी सरकार ने किसानों की समृद्धि का ध्यान रखा तो प्रदेश की खेती उन्नत और किसान खुशहाल हुआ। वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के किसानों ने सफलता के नए आयाम गढ़े।

दिल्ली धमाके को लेकर NIA का कश्मीर में बड़ा एक्शन, आतंकियों के घरों में ताबड़तोड़ छापे

दिल्ली धमाके को लेकर NIA का कश्मीर में बड़ा एक्शन, आतंकियों के घरों में ताबड़तोड़ छापेराष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की टीमें उन सबूतों की तलाश कर रही हैं जो जैश व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला धमाके से जुड़े हो सकते हैं। शुरुआती जांच में मौलवी इरफान इस मामले में अहम कड़ी के रूप में सामने आया है।

टैलेंटेड भारतीयों से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ : एलन मस्क

टैलेंटेड भारतीयों से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ : एलन मस्कटेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रतिभा के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि अमेरिका को उन कुशल भारतीयों से बहुत लाभ हुआ है, जो पिछले कुछ सालों में वहां आकर बसे हैं। मस्क ने यह बात जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत के पॉडकास्ट- WTF is के नए एपिसोड में की, जो रविवार को यूट्यूब पर जारी हुआ।

Live: शीतकालीन सत्र की शुरुआत, SIR पर हंगामा, मोदी की सलाह, ड्रामा नहीं, डिलिवरी होना चाहिए

Live: शीतकालीन सत्र की शुरुआत, SIR पर हंगामा, मोदी की सलाह, ड्रामा नहीं, डिलिवरी होना चाहिएआज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह 19 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि, हंगामे के आसार भी साफ-साफ दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि ये पहले दिन से ही शुरू होता है या एक-दो दिन बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:00 बजे संसद भवन स्थित हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
