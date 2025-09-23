मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (11:59 IST)

लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा बच्चा, कितना खतरनाक है यह सफर?

afghan boy landing gear
Afgan boy landing gear : दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोग उस समय हैरान रह गए जब काबुल से एक विमान के लैंडिंग गेयर में छिपकर एक बच्चा दिल्ली पहुंच गया। पूछताछ के बाद उसे उसी विमान से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया है। 
 
बताया जा रहा है कि  दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 'काम एयरलाइंस' के विमान के चालक दल ने एक लड़के को विमान के पास टहलते देखा। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मियों को इसकी सूचना दे दी। सुरक्षाकर्मी उसे पूछताछ के लिए टर्मिनल-3 पर ले गए।
 
पूछताछ के दौरान पता चला कि लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत का रहने वाला है। इस लड़के के विमान तक पहुंचने से काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपायों पर सवाल उठे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लड़के का जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसकी पहचान को गुप्त रखा गया है।
क्या होता है विमान का लैंडिंग गियर : किसी भी विमान में लैंडिंग गियर एसी जगह होती है जहां प्लेन टेकऑफ के बाद उसके टायर फोल्ड होकर अंदर चले जाते हैं और फ्लैप बंद हो जाता है। जब प्लेन लैंड कर रहा होता है तो लैंडिंग से पहले ही हवा में टायर बाहर निकल जाते हैं। इस स्थान पर सिर्फ टायरों के फिट होने की जगह होती है।
 
कितनी रिस्की है यहां बैठकर सफर करना : टायर हाइड्रोलिक सिस्टम से बंद होते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम की ताकत से लैंडिंग गियर में बैठे इंसान की मौत हो सकती है। लैंडिंग गियर बंद होने के बाद यहां पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस तरफ ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने पर भी ऑक्सीजन की कमी से किसी का बचना बेहद मुश्किल है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

क्या H1B वीजा का चीनी संस्करण है K वीजा, दुनियाभर के प्रोफेशनल्स पर china की नजर

क्या H1B वीजा का चीनी संस्करण है K वीजा, दुनियाभर के प्रोफेशनल्स पर china की नजरChina K Visa : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1-B वीजा की फीस को 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख करते ही दुनियाभर के प्रोफेशनल्स में हड़कंप मच गया। इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने 1 अक्टूबर 2025 से K वीजा लांच करने का एलान कर दिया है। चीन ने अपने देश में प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के लिए यह वीजा शुरू किया है। कई लोग इसे अमेरिकी एच-1बी का चीनी वर्जन कह रहे हैं।

धीरेंद्र शास्त्री बोले, गरबा पंडालों के गेट पर रखें गौमूत्र, नहीं आएंगे गैर हिंदू

धीरेंद्र शास्त्री बोले, गरबा पंडालों के गेट पर रखें गौमूत्र, नहीं आएंगे गैर हिंदूDhirendra Shastri news in hindi : शारदीय नवरात्रि में होने वाली गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी छतरपुर के लवकुशनगर में कहा कि जब हम मुस्लिमों की हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनको भी हमारे मां दुर्गा की आराधना करने के लिए गरबा फेस्टिवल में नही आना चाहिए। उन्होंने गरबा पंडालों के गेट पर गौमूत्र रखने की भी सलाह दी।

इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यू

इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यूIndore news in Hindi : इंदौर में सोमवार रात एक बहुमंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

LIVE: इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यू

LIVE: इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यूLatest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में सोमवार रात एक बहुमंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे की जांच के आदेश। पल पल की जानकारी...

Weather Update : दिल्ली में 2 दिन में मानसून की विदाई, हैदराबाद पानी पानी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update : दिल्ली में 2 दिन में मानसून की विदाई, हैदराबाद पानी पानी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्टWeather Update : राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से मानसून की विदाई जारी है। अगले 2 दिन में दिल्ली से भी मानसून की विदाई शुरू होने के आसार है। इधर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से इस हफ्ते पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। सोमवार को हुई भारी बारिश से हैदराबाद में कई स्थानों पर पानी भर गया।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
