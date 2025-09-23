LIVE: इंदौर में बहुमंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, 12 का रेस्क्यू

Latest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में सोमवार रात एक बहुमंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे की जांच के आदेश। पल पल की जानकारी...
08:21 AM, 23rd Sep
फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी। यह कदम फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया। इसका उद्देश्य इजराइल-फलस्तीन विवाद के द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए नए स्तर पर समर्थन को बढ़ावा देना है।
07:35 AM, 23rd Sep
इंदौर में जवाहर मार्ग पर प्रेमसुख टॉकीज के पीछे एक मकान ढहने के बाद बचाव अभियान जारी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि इस मकान में 14 लोग थे, जिसमें से 12 लोगों को रेस्कयू कर लिया गया है, इनमें से एक के पैर में गंभीर चोट आई है और उनका उपचार किया जा रहा है.। घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी।
-आजम खान आज सीतापुर जेल से रिहा होंगे। जेल के बाहर उमड़ी समर्थकों की भीड़।