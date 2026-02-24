LIVE: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी

Meerut UP Fire Incident case : मेरठ थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के किदवई नगर में बीती रात्रि में एक दर्दनाक खबर सामने आई है, यहां एक हादसे में कपड़ा कारोबारी के घर में आग लगने से पुत्रवधू समेत 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक झुलसी महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना व्यक्त की गई है। पुलिस, फारेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड ने मौके से साक्ष्य एकत्रित करके जांच के लिए भेजे हैं।