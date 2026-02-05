LIVE: जयशंकर ने बताया, भारत अमेरिका ट्रेड डील के पीछे कौन?

08:27 AM, 5th Feb

#WATCH | Washington DC | On US-India trade agreement, External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, "It was not directly with me, because that is being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal. The Prime Minister and the US President had a conversation, some… pic.twitter.com/4in8ID9XPI — ANI (@ANI) February 5, 2026

US-भारत व्यापार समझौते पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि यह सीधे तौर पर मेरे साथ नहीं था, क्योंकि इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें से कुछ घोषणाएं हुईं। उसके बाद, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, व्यापार बातचीत की डिटेलिंग चल रही है।