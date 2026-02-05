LIVE: जयशंकर ने बताया, भारत अमेरिका ट्रेड डील के पीछे कौन?

Latest News Today Live Updates in Hindi : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के पीछे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। पल पल की जानकारी...
08:27 AM, 5th Feb
US-भारत व्यापार समझौते पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि यह सीधे तौर पर मेरे साथ नहीं था, क्योंकि इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें से कुछ घोषणाएं हुईं। उसके बाद, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, व्यापार बातचीत की डिटेलिंग चल रही है।
08:26 AM, 5th Feb
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से नहीं हुआ था संबोधन। ALSO READ: Parliament : Lok Sabha में नहीं बोले PM मोदी, राहुल गांधी ने कहा- डरे हुए हैं
07:35 AM, 5th Feb
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, कथित धोखाधड़ी और गड़बड़ियों से जुड़े एक मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने क्राइम ब्रांच को चार दिन की पुलिस रिमांड दी।