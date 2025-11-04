मंगलवार, 4 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नानक जयंती
  4. Guru Nanak Jayanti 2025 Date
Written By WD Feature Desk

Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती/ गुरु पर्व 2025: जानें तिथि, महत्व और इस दिन के मुख्य समारोह

Guru Nanak Jayanti Celebration
Importance of Guru Nanak Dev Jis Birthday: गुरु पर्व, जिसे गुरु नानक जयंती या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र और प्रमुख त्योहार है। यह सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु, गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।ALSO READ: Nanak Jayanti: गुरु नानक की जयंती: समर्पण, भक्ति और सेवा का पर्व
 
यहां गुरु पर्व 2025 की तिथि, महत्व और इससे जुड़ी प्रमुख विधियां दी गई हैं:
 
गुरु पर्व 2025: तिथि
 
गुरु पर्व / गुरु नानक जयंती 2025: 5 नवंबर 2025, बुधवार
कार्तिक पूर्णिमा तिथि का आरंभ- 4 नवंबर 2025, रात 10:36 बजे
कार्तिक पूर्णिमा तिथि का समापन-5 नवंबर 2025, शाम 06:48 बजे
 
गुरु पर्व का महत्व: गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब कहलाता है में हुआ था। यह दिन उनके जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को याद करने का दिन है।

गुरु नानक देव जी ने ही संसार को यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है (एक ओंकार), वह सर्वव्यापी है और सभी धर्मों का सार एक ही है। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेद-भाव का विरोध किया और निःस्वार्थ सेवा तथा समानता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी।ALSO READ: Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक देव की जयंती: एकता, प्रेम और प्रकाश का अलौकिक सफर
 
तीन मुख्य सिद्धांत: गुरु जी ने जीवन जीने के लिए तीन मुख्य स्तंभ दिए:
 
नाम जपना: हमेशा ईश्वर को याद करना।
 
किरत करना: ईमानदारी से मेहनत करके कमाना।
 
वंड छकना: जो कमाया है, उसे जरूरतमंदों के साथ बाँटकर खाना।
 
प्रकाश पर्व: इसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं से दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था।
 
पूजा विधि और आयोजन:
गुरु नानक जयंती/ गुरु पर्व का उत्सव केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि इसकी तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है:
 
1. अखंड पाठ (48 घंटे पूर्व): गुरु पर्व से दो दिन पहले गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ शुरू हो जाता है, जो गुरु पर्व के दिन पूरा होता है। यह पाठ लगातार 48 घंटे चलता है।
 
2. प्रभात फेरी और नगर कीर्तन: 
 
* प्रभात फेरी: गुरु पर्व से कुछ दिन पहले सुबह-सुबह गुरुद्वारों से प्रभात फेरियां या भक्ति यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें श्रद्धालु भक्ति गीत (शबद-कीर्तन) गाते हुए नगर में घूमते हैं।
 
नगर कीर्तन: गुरु पर्व के दिन, भव्य नगर कीर्तन का आयोजन होता है। इसमें 'पंज प्यारे'/ पांच प्रियजन अगुवाई करते हैं, उनके पीछे सजे हुए पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। श्रद्धालु सड़क की साफ-सफाई करते चलते हैं और सेवा भावना प्रदर्शित करते हैं।ALSO READ: Guru Nanak Jayanti Quotes: गुरु नानक देव की जयंती पर पढ़ें दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देने वाले 10 शुभकामना कोट्‍स
 
3. गुरु पर्व के दिन के मुख्य समारोह: 
 
* कीर्तन दरबार: गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दरबार सजाया जाता है, जहां भजन-कीर्तन, गुरुबाणी का पाठ और गुरु जी के उपदेशों पर प्रवचन होते हैं।
 
* अरदास: सुख, शांति और समृद्धि के लिए विशेष अरदास/ प्रार्थना की जाती है।
 
* लंगर: इस दिन लंगर यानी सामुदायिक रसोई का आयोजन किया जाता है। सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जो समानता और सेवा के सिद्धांत को दर्शाता है।
 
* दीपदान: गुरु पर्व की शाम को गुरुद्वारों और घरों में दीप जलाए जाते हैं और आतिशबाजी भी की जाती है, जिसे दीपमाला कहा जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले दीपदान या स्नान-दान की संपूर्ण विधि
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएं

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएंTulsi vivah par kitne diye jaate hai: देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) तुलसी विवाह पर आप 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये जला सकते हैं, हालांकि 5 दीये जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए।

यदि आपका घर या दुकान है दक्षिण दिशा में तो करें ये 5 अचूक उपाय, दोष होगा दूर

यदि आपका घर या दुकान है दक्षिण दिशा में तो करें ये 5 अचूक उपाय, दोष होगा दूरDakshin disha ke makan and Dukan ka vastu: हिन्दू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है। इस दिशा में घर या दुकान का मुख्य द्वार है तो उससे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। दक्षिण दिशा को यम और मंगल की दिशा माना गया है। यह दिशा स्त्रियों के लिए अत्यंत अशुभ तथा अनिष्टकारी होती है। इस दिशा से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव ज्यादा रहता है जो शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की है तो दक्षिण के बुरे प्रभाव से बचना जरूरी है। इसके लिए जानिए 5 खास अचूक उपाय।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधिDev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को कुछ लोग छोटी दिवाली और देव दिवाली भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने और तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आओ जानते हैं दोनों ही परंपरा के संबंध में विस्तार से पूजन और विवाह विधि।

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख पर '94' लिखने का रहस्य: आस्था या अंधविश्‍वास?

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख पर '94' लिखने का रहस्य: आस्था या अंधविश्‍वास?Kashi Manikarnika Ghat: काशी (वाराणसी/बनारस) को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, जहाँ गंगा तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का संगम सदियों से होता रहा है। यह महाश्मशान, जहाँ राजा हरिशचंद्र के समय से अंतिम संस्कार की अग्नि निरंतर धधक रही है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय परंपरा के कारण चर्चा में आया है। Quora और Instagram पर लाखों यूजर्स यह सवाल पूछ रहे हैं: दाह संस्कार के बाद चिता की राख पर '94' क्यों लिखा जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?Trirat Vrat 2025: विष्णु त्रिरात्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है, जो तीन रातों और तीन दिनों तक चलने वाला उपवास या विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। 'त्रिरात्री' का शाब्दिक अर्थ ही 'तीन रातें' होता है। इस व्रत का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों से होता है।

और भी वीडियो देखें

बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियां

बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियांBaba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी चार प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।

When is Dev Diwali: देव दिवाली कब हैं- देव उठनी एकादशी पर या कार्तिक पूर्णिमा पर?

When is Dev Diwali: देव दिवाली कब हैं- देव उठनी एकादशी पर या कार्तिक पूर्णिमा पर?When is Dev Diwali: परंपरा से कई लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही देव दिवाली मान लेते हैं। कई लोग यही समझते हैं कि इसी दिन देव दिवाली रहती है। इसी के चलते ही देव उठनी एकादशी पर सभी घरों में दीपावली जैसी रोशनी रहती है जबकि देव दिवाली और देव उठनी एकादशी दोनों ही कार्तिक के महीने में आते हैं, लेकिन वे अलग-अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं और उनका महत्व भी अलग है। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को, 2 नवंबर को तुलसी विवाह और 5 नवंबर को देव दिवाली रहेगी।

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबादT Junction plot ke fayde aur nuksan: क्या आपका घर किसी सड़क के ठीक सामने है? वास्तु शास्त्र में इसे 'टी' पॉइंट या वीथी शूल कहा जाता है, जहां सड़क की ऊर्जा सीधे घर से टकराती है। जानिए, वास्तु के अनुसार यह घर शुभ है या अशुभ...

kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?

kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?kartik purnima : कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 05 नवंबर को है। यह हिन्दू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि होती है, जो खासतौर पर दीपावली के बाद मनाई जाती है। इस दिन को विशेष रूप से गंगा स्नान, व्रत और दान के लिए शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर इसे 'गंगा पूर्णिमा' के नाम से भी जाना जाता है।

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथाMythological Story of Kartik Purnima: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह वर्ष के सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, और इस माह की पूर्णिमा तिथि, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, इसका चरमोत्कर्ष होती है। यह तिथि दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com