ठाणे में दर्दनाक हादसा, सीमेंट मिक्सर से भिड़ी वैन, 11 लोगों की मौके पर मौत

ठाणे जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मुरबाड क्षेत्र के गोविली गांव स्थित रैता पुल पर एक तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर और वैन की आमने-सामने टक्कर में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। वैन में फंसे शवों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा तेज रफ्तार और संभवतः लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों के चालकों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है। Edited by : Sudhir Sharma