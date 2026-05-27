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Last Modified: बुधवार, 27 मई 2026 (19:26 IST)

अहमदाबाद में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला, अफ्रीका से आए मरीज को किया आइसोलेट, 11 अन्य लोग निगरानी में

Ahmedabad Ebola Virus Suspect
Ahmedabad Ebola Virus Suspect: अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इबोला वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में भारी चिंता फैल गई है। अफ्रीकी देशों में तबाही मचाने वाले इस जानलेवा इबोला वायरस की अहमदाबाद में एंट्री होते ही प्रशासनिक तंत्र एक्शन मोड में आ गया है। वायरस के लक्षण दिखने वाले एक मरीज को तत्काल प्रभाव से सिविल अस्पताल के विशेष इबोला वार्ड में आइसोलेट कर भर्ती किया गया है।

मरीज की अफ्रीका यात्रा का इतिहास और सैंपल टेस्टिंग

स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संक्रमित मरीज हाल ही में अफ्रीका के इबोला प्रभावित देश की यात्रा कर अहमदाबाद लौटा था। एयरपोर्ट पर प्राथमिक जांच और स्क्रीनिंग के दौरान उसमें इबोला वायरस के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर, उसे किसी अन्य के संपर्क में आए बिना तुरंत आइसोलेशन में भेजकर इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही मरीज के ब्लड सैंपल को सटीक और गहन जांच के लिए विशेष लेबोरेटरी में भेजा गया है।

11 लोगों को किया गया होम आइसोलेशन

इसी विमान या उड़ान के जरिए अफ्रीका से अहमदाबाद आए अन्य 11 यात्रियों को भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तुरंत ढूंढ निकाला गया है। वायरस दूसरों में न फैले, इसके लिए इन सभी 11 लोगों को कड़े होम आइसोलेशन में रखा गया है। मेडिकल टीम द्वारा इन सभी लोगों की रोजाना और नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही उन्हें क्वारंटाइन अवधि के दौरान घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी गई है।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कड़ी स्क्रीनिंग और यात्रियों से अपील

वैश्विक खतरे को देखते हुए गुजरात स्वास्थ्य विभाग द्वारा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग बेहद कड़क और सघन कर दी गई है। खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को विदेश से आने के बाद बुखार, उल्टी, दस्त या शरीर में अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हों, तो वे जरा भी लापरवाही न बरतें और तुरंत सरकारी अस्पताल से संपर्क करें।

सिविल और SVP अस्पताल में विशेष वार्ड और मेडिकल टीम तैनात

इबोला के संभावित खतरे से निपटने के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम के साथ एक स्पेशल इबोला वार्ड एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा, एहतियात के तौर पर एसवीपी (SVP) अस्पताल में भी अलग से 60 बेड का विशेष क्वारंटाइन वार्ड तैयार रखा गया है। अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट, दवाएं और जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं।

AMC स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर : तीन देशों के यात्रियों पर विशेष नजर

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) का स्वास्थ्य विभाग इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अफ्रीकी देशों जैसे कि युगांडा, दक्षिण सूडान और कांगो से अहमदाबाद लौटे सभी लोगों की सघन जांच की जा रही है। राहत की बात यह है कि अहमदाबाद के पश्चिमी (वेस्ट) इलाके में रहने वाले इन यात्रियों में अब तक इबोला के कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं और वे पॉजिटिव मरीज के सीधे संपर्क में भी नहीं आए हैं। इसके बावजूद, निर्धारित तीन देशों से आने वाले किसी भी नागरिक के लिए अनिवार्य होम आइसोलेशन का नियम लागू किया गया है।

अफवाहों से बचने की सलाह

AMC के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिविल अस्पताल और एयरपोर्ट अथॉरिटी आपस में समन्वय (Coordination) बनाकर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शहरवासियों से झूठी अफवाहों या सोशल मीडिया के भ्रामक संदेशों से दूर रहने और केवल आधिकारिक सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करने का विशेष अनुरोध किया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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