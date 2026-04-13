Kya Hai Kisan Mitra Chhadi : क्या है किसान मित्र छड़ी, सांप, बिच्छू और जहरीले जीवों से कैसे करेगी बचाव, बटन दबाते ही 100 मीटर के दायरे में अलर्ट, देखें वीडियो

kisan mitra stick News : खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के खतरे से बचने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस ‘किसान मित्र छड़ी’ लॉन्च की गई है। यह उपकरण किसानों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ रात में काम करना भी आसान बनाता है।

क्या है ‘किसान मित्र छड़ी’?

‘किसान मित्र छड़ी’ एक स्मार्ट सुरक्षा डिवाइस है, जिसे खासतौर पर खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए तैयार किया गया है। देश में अक्सर खेतों में सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने यह खास छड़ी विकसित की है।

रात के अंधेरे में भी अब खेती होगी सुरक्षित



“किसान मित्र छड़ी” — किसानों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक स्मार्ट पहल।



साँप और अन्य विषैले जीवों के खतरे से बचाव के लिए यह छड़ी वाइब्रेशन के जरिए पहले ही सतर्क कर देती है, वहीं सोलर टॉर्च अंधेरे में साफ रोशनी देती है।



तकनीक के… pic.twitter.com/36HKKHolxw — Agriculture INDIA (@AgriGoI) April 13, 2026 कैसे करती है काम?

यह छड़ी 100 मीटर के दायरे में मौजूद सांप या अन्य जहरीले जीवों की मौजूदगी का पता लगा सकती है।

छड़ी को जमीन पर रखकर बटन दबाते ही यह एक्टिव हो जाती है आसपास खतरा होने पर यह तेज कंपन (वाइब्रेशन) करने लगती है

कंपन के जरिए किसान को तुरंत सतर्क होने का संकेत मिलता है इससे किसान समय रहते उस जगह से दूर जा सकते हैं

रात में भी मिलेगी मदद इस छड़ी में सोलर टॉर्च भी दी गई है, जो अंधेरे में साफ रोशनी प्रदान करती है। इससे रात के समय खेतों में काम करना सुरक्षित और आसान हो जाता है।

क्यों है यह किसानों के लिए जरूरी?

सांप-बिच्छू के हमलों से बचाव

समय रहते खतरे की पहचान

कम लागत में सुरक्षा समाधान

दिन और रात दोनों समय उपयोगी