जब जनसुनवाई में अचानक पहुंच गए CM डॉ. मोहन यादव, परखी योजनाओं की हकीकत, ग्रामीणों से किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और लोगों से संवाद का कोई मौका नहीं छोड़ते है। ऐसा ही नजारा प्रदेश के अशोकनगर जिले के ग्राम गढ़ी महिदपुर में दिखाई दिया। मुख्यमंत्री अचानक महिदपुर के ग्राम गढ़ी में सीधे ग्राम सभा में होने बाली जनसुनवाई पहुंचे गए। अचानक से अपने बीच प्रदेश के मुखिया को देख एक पल के लिए अधिकारी से लेकर गांव वाले अचरज में पड़ गए। जनसुनवाई में पहुंचे मुख्यमंत्री ने सरपंच, पंचों और ग्रामीणों के साथ बैठकर गांव के विकास कार्यों पर खुलकर बात की।





मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ आदेश जारी करना नहीं, बल्कि जमीन पर योजनाओं का धरातल पर असर देखना और समझना है। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे सवाल किया क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या कोई समस्या है?”। जनसुनवाई के दौरान गांव वालों की समस्याएं सुनते ही उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गांव वालों से सरकार की जनकल्याणकारी योजना से लाभान्वितों के बारे में पूछा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसला किया है कि कि वह अब इसी तरह प्रदेश भर में नियमित रूप से दौरे करेंगे, ताकि वे सीधे आम लोगों तक पहुँच सकें, उनकी समस्याएं सुन सकें और उनका त्वरित निराकरण कर सकें। इससे सरकार और जनता के बीच मजबूत विश्वास का सेतु बनेगा, और योजनाएं वाकई धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगी।यह कदम निश्चित रूप से ग्रामीण मध्य प्रदेश के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा!

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भ्रमण के दौरान मढ़ी महिदपुर गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में गौ माता की पूजा कर गुड़ खिलाया। उन्होंने गौशाला संचालन की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। साथ ही गौशाला का संचालन बेहतर किए जाने के निर्देश दिए।