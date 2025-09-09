भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव, हिन्दू संगठनों ने किया प्रदर्शन

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमा पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किया गया है। घटना के बाद हिन्दू समाज आक्रोशित हो गया और बड़ी संख्या में लोग डीआईजी बंगला चौराहा पर जमा होकर चक्काजाम कर नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया।

इस घटना के बाद से हिन्दू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। विभिन्न हिन्दू संगठनों ने गौतम नगर थाने के सामने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। घटना सोमवार रात करीब 9.15 बजे की है। जुलूस आरिफ नगर से डीआईजी बंगला की तरफ जा रहा था।





तभी किसी ने पत्थर फेंके। इसके बाद लोगों ने चौराहे पर चल समारोह रोककर जमकर नारेबाजी की। इसके चलते वहां जाम लग गया। इससे सैकड़ों वाहन वहां फंस गए। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद तीन संदेहियों को चिह्नित किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद हिन्दू संगठनों ने प्रदर्शन खत्म किया। Edited by : Sudhir Sharma