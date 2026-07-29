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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (13:31 IST)

अमेरिका-चीन के बीच तनाव, अमेरिका ने लगाया चीनी रोबोट पर प्रतिबंध

US has banned Chinese robots
Written By: DW
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (13:43 IST)
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अमेरिका के संघीय संचार आयोग (एफसीसी) ने विदेश में बने ह्यूमनॉइड रोबोट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का मुख्य निशाना चीन है। अमेरिकी एजेंसी का तर्क है कि ये रोबोट राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। प्रतिबंध में रोबोटिक कुत्ते और पावर इनवर्टर भी शामिल हैं। चीन ने तकनीकी प्रगति को खतरे के बजाय अवसर बताते हुए अमेरिका के इन आरोपों और प्रतिबंधों का विरोध किया है। 
 

चीन के मिसाइल परीक्षण से किन देशों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी

वैश्विक बाजार में चीनी रोबोट निर्माताओं का दबदबा है। डेटा के अनुसार, वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल में लाए जा रहे 85 फीसदी ह्यूमनॉइड रोबोट चीन में बने हैं। अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को सस्ते चीनी रोबोटों की प्रतिस्पर्धा से बचाना है।
हालांकि इससे चीन में रोबोट के विकास पर कोई खास असर पड़ने की संभावना कम है। सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत प्रस्तावित है। चीन ने तकनीकी प्रगति को खतरे के बजाय अवसर बताते हुए अमेरिका के इन आरोपों और प्रतिबंधों का विरोध किया है।
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डॉयचे वेले (Deutsche Welle), जिसे आमतौर पर DW के नाम से जाना जाता है, जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय प्रसारक है। यह जर्मनी की संघीय सरकार के वित्तपोषण से स्वतंत्र रूप से काम करता है और हिन्दी सहित 32 भाषाओं में निष्पक्ष समाचार, विश्लेषण और मीडिया विकास का कार्य करता है। वेबदुनिया.... और पढ़ें
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