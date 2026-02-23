मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (23:39 IST)

जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदकर वेस्टइंडीज ने किया सुपर 8 का आगाज

Shimron Heytmyer
शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पावेल के अर्धशतक के बाद गुडाकेश मोती और अकील हुसैन के फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में सोमवार को यहां जिम्बाब्वे को 107 रन से रौंद दिया।

वेस्टइंडीज के 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम बाएं हाथ के स्पिनर मोती (28 रन पर चार विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 17.4 ओवर में 147 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ के स्पिनर हुसैन ने 28 रन देकर तीन जबकि मैथ्यू फोर्ड ने 27 रन देकर दो विकेट चटकाए।

जिम्बाब्वे की ओर से ब्रेड इवांस ने 21 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों से सर्वाधिक 43 रन बनाए। उनके अलावा डियोन मायर्स (28) और कप्तान सिकंदर रजा (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।हेटमायर ने इससे पहले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 34 गेंद में सात छक्कों और इतने ही चौकों से 85 रन की पारी खेलने के अलावा रोवमैन पावेल (59 रन, 35 गेंद, चार चौके, चार छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को छह विकेट पर 254 रन तक पहुंचाया जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली।

 जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने क्रमश: 47 और 42 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। रजा ने तीन ओवर में 52 रन लुटाए।लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और टीम ने 20 रन के स्कोर तक तीन विकेट गंवाए। ताडिवनाशे मरुमानी (14) ने मैथ्यू फोर्ड की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर हेटमायर को कैच थमाया जबकि अगले ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (05) को बोल्ड करने के बाद रेयान बर्ल को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा। टूर्नामेंट में दो अर्धशतक जड़ने वाले बेनेट प्रतियोगिता में पहली बार आउट हुए।

डियोन मायर्स (28) ने फोर्ड और हुसैन पर छक्के जड़े। उन्होंने गुडाकेश मोती पर चौके के साथ सातवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया लेकिन इस बाएं हाथ के स्पिनर की तेजी से स्पिन होती अगली गेंद पर बोल्ड हो गए।
टोनी मुनयोंगा और रजा ने इसके बाद पारी को संभाला। मुनयोंग ने मोती जबकि रजा ने शमार जोसेफ पर छक्का जड़ा और 10 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 87 रन तक पहुंचाया।रजा ने मोती पर भी छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए।

मोती ने अगली गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा का भी खाता खोले बिना बोल्ड किया।जिम्बाब्वे के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ। मुनयोंगा हालांकि अगले ओवर में मोती की गेंद को बाउंड्री पर जोसेफ के हाथों में खेल गए। उन्होंने 14 रन बनाए।जेसन होल्डर ने अपनी ही गेंद पर ग्रीम क्रेमर (00) का कैच लपका जबकि हुसैन ने ब्लेसिंग मुजरबानी (00) को पवेलियन भेजा।

इवान्स ने होल्डर पर दो और जोसेफ पर तीन छक्कों के साथ किसी टी20 विश्व कप मैच में सबसे अधिक 30 छक्कों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।फोर्ड ने इवांस को हुसैन के हाथों कैच कराके वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित की।

इससे पहले रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद वेस्टइंडीज ने पावर प्ले में दो विकेट पर 55 रन बनाए।वेस्टइंडीज ने तीसरे ओवर में ब्रेंडन किंग (09) का विकेट गंवाया जिन्होंने नगारवा की गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा को कैच थमाया।

हेटमायर ने नगारवा पर चौके से खाता खोला जबकि मुजरबानी की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। उन्होंने नगारवा के अगले ओवर में भी लगातार दो चौके जड़े।सलामी बल्लेबाज शाई होप (14) ने ब्रेड इवान्स पर चौका मारा लेकिन अगली गेंद पर ब्रायन बेनेट ने उनका शानदार कैच लपका।

हेटमायर ने ग्रीम क्रेमर का स्वागत लगातार दो छक्कों के साथ किया और फिर रजा पर तीन छक्कों के साथ सिर्फ 19 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।हेटमायर ने रजा के अगले ओवर में छक्के के साथ 10वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

पावेल ने भी इवान्स पर छक्का मारा और डियोन मायर्स पर भी चौका और छक्का जड़ा। पावेल ने क्रेमर की गेंद पर एक रन के साथ 29 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।हेटमायर ने भी क्रेमर पर छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर बेनेट को कैच दे बैठे।वेस्टइंडीज ने 15 ओवर में तीन विकेट पर 179 रन बनाए।

पावेल भी इसके बाद मुजरबानी की शॉर्ट गेंद को पुल करने की कोशिश में थर्ड मैन बाउंड्री पर मुसेकिवा को कैच दे बैठे।रदरफोर्ड ने मुजरबानी की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ तेवर दिखाए जबकि रोमारियो शेफर्ड (21) ने नगारवा पर लगातार दो छक्के जड़े लेकिन फिर रेयान बर्ल को कैच दे बैठे।
