T20I में भारत के सामने पानी भरती है दूसरी एशियाई टीम, देखिए रैंकिंग

Asia Cup 2025 होने वाला है, ऐसे में भारत की टीम अन्य एशियाई टीमों से कहीं आगे दिख रही है। भारतीय फैंस टूर्नामेंट शुरु होने से पहले ही आश्वस्त हैं कि उनकी टीम फाइनल में जगह बनाने वाली है। टी-20 रैंकिंग में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त है। वहीं दूसरी टीमें टॉप 5 से नीचे ही हैं। जान लेते हैं टीमों के हालभारतीय टीम इस प्रारुप की सबसे खतरनाक टीम है। टीम को इस प्रारुप में हराना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के भी बस की बात नहीं है। टीम विस्फोटक ओपनर से लेकर हार्दिक और अक्षर जैसे ऑलराउंडर्स तक बल्लेबाजी रखती है। वहीं टीम के पास जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज है। 16 ओवरों में सामने वाली टीम को विकेट गंवाने की चिंता रहती है।सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती,रिंकू सिंहएशिया कप और रैंकिंग के लिहाज से श्रीलंका दूसरी श्रेष्ठ टीम है और भारत के खिलाफ खिताबी मुकाबले में जाने की प्रबल दावेदार है। टीम के पास कुछ विस्फोटक ओपनर हैं जैसे असलंका, निसंका और कमिंडू मेंडिस बल्लेबाजी क्रम संभाल सकते हैं। टीम के पास वेल्लालागे जैसा उपयोगी स्पिन ऑलराउंडर है लेकिन तेज गेंदबाजी कमजोर है। टीम ने अभी तक एशिया कप के लिए अपना दल घोषित नहीं किया है।8 नंबर पर काबिज पाकिस्तान कुछ सालों पहले सिर्फ इस प्रारुप के बलबूते ही अपनी क्रिकेट चला रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है अमेरिका और आयलैंड जैसी टीमों से हारकर पाकिस्तान ने टी-20 क्रिकेट में भी टीम को अस्थिर कर लिया है। टीम के लिए तेज खेलने वाले दो ही बल्लेबाज दिखते हैं- सैम अयूब और मोहम्मद हारिस। टीम की गेंदबाजी पटरी से उतर चुकी है।सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिमअफगानिस्तान की यह रैंक उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करती। भारत को यह टीम बैंगलूरू में 2 सुपर ओवर खिलवा चुकी है। अफगानिस्तान के पास गुरबाज और जादरान जैसे बल्लेबाज है तो हश्मतुल्लाह जैसे ऑलराउंडर है। राशिद खान के साथ स्पिन गेंदबाजी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। पिछले कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में अफगानिस्तान ने कई उलटफेर किए हैं। इस बार टीम पहली बार एशिया कप फाइनल खेलना चाहेगी।रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, वफीउल्लाह तारखिल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, मोहम्मद इशाक, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, नांग्याल खरोती, शराफुद्दीन अशरफ, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मुजीब जादरान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, फरीद मलिक, सलीम सफी, अब्दुल्ला अहमदजई और बशीर अहमद।दसवें नंबर पर खड़ी बांग्लादेश के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है। टीम कभी संयुक्त अरब अमीरात से सीरीज हार जाती है तो कभी पाकिस्तान को हरा देती है।इस बार टीम की कमान लिट्टन दास के हाथों में है। टीम ज्यादातर बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरी हुई है। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के अलावा बाकी गेंदबाज औसत है।- लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, मोहम्मद नईम शेख, सौम्या सरकार, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद ताहिद हृदोय, जेकर अली अनिक, मोहम्मद मेहदी हसन मिराज, मोहम्मद शमीम हुसैन, मोहम्मद नजमुल हुसैन शान्तो, मोहम्मद रिशाद हुसैन, शाक महेदी हसन, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, नसुम अहमद, हसन महमूद, तस्कीन अहमद, मोहम्मद तंजीम हसन साकिब, मोहम्मद सैफुद्दीन, नाहिद राणा, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद शोरफुल इस्लाम, सैयद खालिद अहमद, काजी नुरुल हसन सोहन, महिदुल इस्लाम भुइयां अंकोन और मोहम्मद सैफ हसन।15 नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में बांग्लादेश को टी-20 सीरीज हराकर यह उद्घोष किया कि वह किसी से कम नहीं है। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत टीम के कोच है और टीम में लगातार सुधार कर रहे हैं। टीम की घोषणा होना बाकी है।