शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Top seeded Indian team appears invincible against Asian Counterparts
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (15:59 IST)

T20I में भारत के सामने पानी भरती है दूसरी एशियाई टीम, देखिए रैंकिंग

BCCI
Asia Cup 2025 होने वाला है, ऐसे में भारत की टीम अन्य एशियाई टीमों से कहीं आगे दिख रही है। भारतीय फैंस टूर्नामेंट शुरु होने से पहले ही आश्वस्त हैं कि उनकी टीम फाइनल में जगह बनाने वाली है। टी-20 रैंकिंग में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त है। वहीं दूसरी टीमें टॉप 5 से नीचे ही हैं। जान लेते हैं टीमों के हाल

भारतीय टीम नंबर 1 रैंक पर एशिया कप की सबसे संतुलित टीम

भारतीय टीम इस प्रारुप की सबसे खतरनाक टीम है। टीम को इस प्रारुप में हराना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के भी बस की बात नहीं है। टीम  विस्फोटक ओपनर से लेकर हार्दिक और अक्षर जैसे ऑलराउंडर्स तक बल्लेबाजी रखती है। वहीं टीम के पास जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज है। 16 ओवरों में सामने वाली टीम को विकेट गंवाने की चिंता रहती है।  
Varun Chakraborty
टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती,रिंकू सिंह

श्रीलंका है दूसरी बेहतर टीम लेकिन रैंक 7वीं

एशिया कप और रैंकिंग के लिहाज से श्रीलंका दूसरी श्रेष्ठ टीम है और भारत के खिलाफ खिताबी मुकाबले में जाने की प्रबल दावेदार है। टीम के पास कुछ विस्फोटक ओपनर हैं जैसे असलंका, निसंका और कमिंडू मेंडिस बल्लेबाजी क्रम संभाल सकते हैं। टीम के पास वेल्लालागे जैसा उपयोगी स्पिन ऑलराउंडर है लेकिन तेज गेंदबाजी कमजोर है। टीम ने अभी तक एशिया कप के लिए अपना दल घोषित नहीं किया है।

8 नंबर पर काबिज पाकिस्तान इस प्रारुप पर भी पकड़ खो चुका है

8 नंबर पर काबिज पाकिस्तान कुछ सालों पहले सिर्फ इस प्रारुप के बलबूते ही अपनी क्रिकेट चला रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है अमेरिका और आयलैंड जैसी टीमों से हारकर पाकिस्तान ने टी-20 क्रिकेट में भी टीम को अस्थिर कर लिया है। टीम के लिए तेज खेलने वाले दो ही बल्लेबाज दिखते हैं- सैम अयूब और मोहम्मद हारिस। टीम की गेंदबाजी पटरी से उतर चुकी है।

टीम:सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम

9 नंबर पर अफगानिस्तान पर टीम में है दम

अफगानिस्तान की यह रैंक उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करती। भारत को यह टीम बैंगलूरू में 2 सुपर ओवर खिलवा चुकी है। अफगानिस्तान के पास गुरबाज और जादरान जैसे बल्लेबाज है तो हश्मतुल्लाह जैसे ऑलराउंडर है। राशिद खान के साथ स्पिन गेंदबाजी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। पिछले कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में अफगानिस्तान ने कई उलटफेर किए हैं। इस बार टीम पहली बार एशिया कप फाइनल खेलना चाहेगी।

अफगानिस्तान की 22 सदस्यीय प्रारंभिक टीम:- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, वफीउल्लाह तारखिल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, मोहम्मद इशाक, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, नांग्याल खरोती, शराफुद्दीन अशरफ, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मुजीब जादरान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, फरीद मलिक, सलीम सफी, अब्दुल्ला अहमदजई और बशीर अहमद।

दसवें नंबर पर खड़ी बांग्लादेश के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं

दसवें नंबर पर खड़ी बांग्लादेश के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है। टीम कभी संयुक्त अरब अमीरात से सीरीज हार जाती है तो कभी पाकिस्तान को हरा देती है।इस बार टीम की कमान लिट्टन दास के हाथों में है। टीम ज्यादातर बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरी हुई है। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के अलावा बाकी गेंदबाज औसत है।

बांग्लादेश की टीम इस प्रकार है:- लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, मोहम्मद नईम शेख, सौम्या सरकार, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद ताहिद हृदोय, जेकर अली अनिक, मोहम्मद मेहदी हसन मिराज, मोहम्मद शमीम हुसैन, मोहम्मद नजमुल हुसैन शान्तो, मोहम्मद रिशाद हुसैन, शाक महेदी हसन, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, नसुम अहमद, हसन महमूद, तस्कीन अहमद, मोहम्मद तंजीम हसन साकिब, मोहम्मद सैफुद्दीन, नाहिद राणा, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद शोरफुल इस्लाम, सैयद खालिद अहमद, काजी नुरुल हसन सोहन, महिदुल इस्लाम भुइयां अंकोन और मोहम्मद सैफ हसन।
Lalchand Rajput
15 नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, घरेलू स्थिति का उठाएंगे फायदा

15 नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में बांग्लादेश को टी-20 सीरीज हराकर यह उद्घोष किया कि वह किसी से कम नहीं है। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत टीम के कोच है और टीम में लगातार सुधार कर रहे हैं। टीम की घोषणा होना बाकी है।


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
खेल मंत्रालय की खरी खरी, Asia Cup का भारत बनाम पाक मैच नहीं रुकेगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com