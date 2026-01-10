Ro-Ko के भारत के सामने B Grade न्यूजीलैंड, वडोदरा में होगा एकतरफा मुकाबला

INDvsNZ एकदिवसीय प्रारुप में भारत का न्यूज़ीलैंड के साथ घरेलू हालात में खेलना एक तरह से जाना-पहचाना एहसास है। रविवार को कोटाम्बी स्टेडियम में दोपहर 1.30 बजे शुरू होने वाला पहला वनडे में भारत को यह दिखाने का एक और मौका देगा कि वे अपनी जमीन पर इतनी मजबूत ताकत क्यों रहे हैं। भारत ने दोनों टीमों के बीच पिछले पांच वनडे में से हर एक जीता।विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ सीरीज़ में उनके 302 रन (दो शतक और एक नाबाद अर्धशतक) यह याद दिलाते हैं कि श्रेष्ठता, जब भूख के साथ मिल जाए, तो खतरनाक चीज होती है। भारत को वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी से भी बढ़ावा मिला है, जो स्प्लीन इंजरी से ठीक होकर वापस आए हैं। उनकी मौजूदगी मध्यक्रम को मजबूती देती है, जो शुरुआती विकेट गिरने पर बहुत कीमती हो जाती है। मोहम्मद सिराज की वापसी से गेंदबाजी क्रम मजबूत हुआ है, जबकि शुभमन गिल के शामिल होने से भारत को शीर्ष क्रम में भरोसा मिला है।दूसरे दर्जे की टीम की घोषणा कर चुकी न्यूजीलैंड के लिए कुछ खिलाड़ी है जो बेहतर प्रदर्शन कर सकत हैं। डेवोन कॉनवे का फॉर्म मेहमानों का हौसला बढ़ाएगा। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी में टॉप पर रहे, जबकि काइल जैमीसन के उस सीरीज में सात विकेट ने दिखाया कि जब परिस्थिति ज़्यादा मददगार नहीं होतीं, तब भी वह काबिल हैं। कई नए चेहरों को लाने से पता चलता है कि न्यूज़ीलैंड आगे की सोच रहा है, सिर्फ़ जाने-पहचाने नामों पर निर्भर रहने के बजाय गहराई बना रहा है। SA20 की वजह से केन विलियमसन के न होने पर, माइकल ब्रेसवेल ने कप्तानी की, यह भूमिका उन्होंने शांति से निभाई है।रविवार के मैच में, भारत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाजी करने की उम्मीद है। जायसवाल की हालिया नाबाद सेंचुरी एक युवा बल्लेबाज़ के बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाती है, जबकि रोहित के नंबर एक ऐसे खिलाड़ी की बात करते हैं जो पारी को ज़्यादातर लोगों से बेहतर तरीके से चलाता है। नंबर 3 पर कोहली वह धुरी बने हुए हैं जिसके इर्द-गिर्द पारी घूमती है। गिल से मध्यक्रम को संभालने की उम्मीद है, जिसमें अय्यर और केएल राहुल का सहारा हैं।गेंद से मोहम्मद सिराज जल्दी बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा का सहारा होगा, जबकि कुलदीप यादव का न्यूज़ीलैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है, वह स्पिनर होंगे जिनसे मेहमान टीम सबसे ज़्यादा सावधान रहेगी।न्यूज़ीलैंड की उम्मीदें टॉप पर कॉनवे और हेनरी निकोल्स पर टिकी होंगी, जबकि डेरिल मिशेल मध्यक्रम में अहम खिलाड़ी होंगे। भारत में वह भारत के खिलाफ 2 शतक लगाचुके हैं वह भी विश्वकप में। न्यूजीलैंड के ज्यादातर गेंदबाज 6 फुट या उसके आस पास है। जैमीसन गेंदबाजी क्रम के अगुआ होंगे, ज़ैक फाउल्क्स और माइकल रे सहारा देंगे, जबकि भारत के खिलाफ शानदार कैच लेने वाले ग्लेन फिलिप्स पर भी नजरें होंगी।कोटांबी स्टेडियम में पहले भी बराबरी का मुकाबला देखने को मिला है। यहां खेले गए तीन वनडे में से, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें दो बार जीती हैं, और पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 278 रहा है। पिच लापरवाही के बजाय अनुशासन को इनाम देगी। मौसम, 16 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ धूप वाला रहने की उम्मीद है, जिससे बिना किसी रुकावट के पूरे दिन क्रिकेट का वादा किया जा सकता है।शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, निक केली, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, माइकल रे, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन।दोपहर 1.30 बजेस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या डिज्नी हॉटस्टार पर