एन डी क्लार्क के ऑलराउंड प्रदर्शन से बैंगलूरू को मिली मुंबई पर अंतिम ओवर में रोमांचक जीत

एन डी क्लार्क (चार विकेट/नाबाद 63) के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (आरसीबी) टीम ने शुक्रवार को महिला प्रीमियर लीग (WPL) के पहले मुकाबले में मुम्बई इंडियंस को तीन विकेट से शिकस्त दी।155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी के लिए ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए 40 रन जोड़े। चौथे ओवर में शबनिम इस्माइल ने स्मृति मंधाना 13 गेंदों में (18) को आउट कर मुम्बई इंडियंस को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में शबनिम इस्माइल ने ग्रेस हैरिस 12 गेंदों में 25 रन काे भी आउटकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दयालन हेमलता (सात), ऋचा घोष (छह) और राधा यादव (एक) रन बनाकर आउट हुये गई।रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 65 रन पर अपने पांच विकेट गंवा दिये। ऐसे संकट के समय एन डी क्लार्क ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अरुंधति रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिये 52 रन जोड़े। 17वें ओवर में कैरी ने अरुंधति रेड्डी (20) और श्रेयंका पाटिल (एक) को आउटर एक बार फिर से आरसीबी को संकट में डाल दिया, लेकिन ऐसे समय में एन डी क्लार्क ने आखिरी ओवर में दो छक्के और दो चौके लगाते हुए 20 रन जोड़ कर स्कोर सात विकेट पर 157 रन कर अपनी टीम को जीत दिला दी।एन डी क्लार्क ने 44 गेंदों में सात चौके और दो छक्के उड़ाते हुए (नाबाद 63) रनों की मैच विजयी पारी खेली।मुम्बई इंडियंस के लिए निकोला कैरी और एमेलिया कर ने दो-दाे विकेट लिये। नैटली सिवर-ब्रंट, शबनिम इस्माइल और अमनजौत कौर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।इससे पहले आज यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस महिला टीम ने निर्धारित समय में छह विकेट पर 154 का स्कोर खड़ा। मुंबई इंडियंस महिला के लिए सजीवन सजना ने 25 गेंदों में सात चौके और एक छक्का उड़ाते हुए सर्वाधिक 45 रन बनाये। उन्होंने निकोला कैरी के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की।निकोला कैरी ने 29 गेंदों में चार चौकों की मदद से 40 रन बनाये। नैटली सिवर-ब्रंट (चार) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (20) रन बनाकर आउट हुयी। इन चारों बल्लेबाजों को एन डी क्लार्क ने आउट किया। सलामी बल्लेबाज जी कमालिनी ने28 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली।आरसीबी के लिए एन डी क्लार्क ने चार विकेट लिये। श्रेयंका पाटिल और लॉरेन बेल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।