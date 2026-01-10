एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी भारत की पीएम, ओवैसी के बयान पर बवाल

Owaisi News in Hindi : AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में एक चुनावी रैली में कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर सियासी बवाल मच गया। भाजपा नेता नीतीश राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री या मुंबई में महापौर नहीं बन सकतीं।

ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि भारत एक ऐसा देश है, जहां कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारे संविधान की खूबसूरती भी है।

उन्होंने युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय से अपील की कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों को समझें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में इस तरह के बयान देने की हिम्मत नहीं कर सकते। यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, जहां 90% आबादी हिंदू है।

उन्होंने कहा कि हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री या मुंबई में महापौर नहीं बन सकतीं। जो लोग ऐसे पदों पर आसीन होना चाहते हैं, उन्हें कराची जैसे अपने इस्लामी देशों में चले जाना चाहिए। यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है।

