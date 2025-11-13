नीतिश रेड्डी हुए टेस्ट टीम से रीलीज, ध्रुव जुरेल खेलेंग बतौर बल्लेबाज

UNI

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरु होने से पहले भारत के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है और अब वह गुरुवार से दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के खिलाफ शुरू हो रही एकदिवसीय श्रृंखला के लिए राजकोट में भारत ‘ए’ टीम के साथ जुड़ेंगे। राजकोट में तीन लिस्ट ए मैच 13, 16 और 19 नवंबर को खेले जाएंगे।रेड्डी को इस श्रृंखला में एकादश में जगह नहीं मिलेगी यह बात तभी साफ हो गई थी जब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच में सिर्फ चार ओवर गेंदबाजी का मौका मिला।हालांकि भारतीय टीम प्रबंधन रेड्डी को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में विकसित करना चाहता है लेकिन उनकी गेंदबाजी अब भी उतनी अच्छी नहीं है और बल्लेबाजी भी जुरेल की तुलना में अधिक संतुलित नहीं है।वहीं ऋषभ पंत के बतौर विकेटकीपर एकादश में जगह बनाने के साथ ही ध्रुव जुरेल भी बतौर बल्लेबाज भारतीय एकादश का हिस्सा हो सकते हैं। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह जुरेल को मौक़ा दिया जा सकता है, वहीं चोट के चलते वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाने वाले पंत वापसी करते नजर आएंगे।भारत के सहायक कोच रायन टेन डशकाटे ने आज संवाददाता सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट से दो दिन पहले एक तरह से जुरेल के खेलने की पुष्टि की।पंत की अनुपस्थिति में जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था और अहमदाबाद में अपना पहला टेस्ट शतक भी जड़ा था। इसके बाद जुरेल ने बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ा।