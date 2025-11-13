गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (13:50 IST)

WTC चैंपियन द.अफ्रीका के कप्तान का विजयरथ रोकने उतरेगा यंगिस्तान

INDvsSA
World Test Champion द.अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा अपनी कप्तानी में अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हारे। संभवत उनका विजय रथ भारत में रुक जाए। लेकिन द.अफ्रीका के लिए इस विजय रथ को आगे बढ़ाना एक चुनौती है तो भारत के लिए भी इसे रोकना आसान नहीं है।

साल 2019 में जब दक्षिण अफ्रीका भारत दौरे पर 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलने के लिए आई थी तो 2 मैच में उसे पारी की हार मिली थी। वह इस कारण क्योंकि भारत के पास अश्विन और जड़ेजा की जोड़ी थी। लेकिन भारत को पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत में ही 0-3 से हराया था और कीवी स्पिनरों ऐजाज पटेल, मिचेल सेंटनेर और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर तीन टेस्ट में 36 विकेट चटकाये थे।

इस कारण भारत ने पहले दिन से स्पिन होने वाली विकेट से तौबा कर लिया है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर  केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरान मुथुस्वामी ने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में 39 में से 35 विकेट लिये हैं।

दक्षिण अफ्रीका के 2 तेज गेंदबाजी विकल्प मार्को यानसेन और कैगिसो रबाडा हैं जो शुरुआत में स्विंग का फायदा उठा सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में तेम्बा बावुमा के अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो स्पिन ठीक खेलता हो लेकिन द.अफ्रीका ए टीम ने कुलदीप यादव को खाता नहीं खोलने दिया था इस बात से वह प्रेरणा लेगा। जुबैर हमजा ने भारत ए टीम के खिलाफ 2 अर्धशतक बनाकर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

भारत की बात करें तो जसप्रीत बुमराह खुश होंगे क्योंकि शुरूआत में मूवमेंट और बाद में रिवर्स स्विंग देने वाली पिच पर भारत के ट्रंपकार्ड साबित हो सकते हैं। भारत दो तेज गेंदबाजों को उतार सकता है और घरेलू हालात की जानकारी होने से आकाश दीप को तरजीह मिल सकती है।ऋषभ पंत की वापसी और ध्रुव जुरेल के बतौर बल्लेबाज खेलने से भारत का मध्यक्रम संतुलित लग रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में 16 विकेट लेने वाले वॉशिंगटन सुंदर भी उपयोगी साबित होंगे।

लेकिन भारतीय बल्लेबाजों और दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों के बीच मुकाबला रोचक रहने वाला है भले ही पिछले 15 साल में तेज गेंदबाजों ने यहां टेस्ट में 61 प्रतिशत विकेट लिये हों।

टीमें :

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साइ सुदर्शन, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन माक्ररम, रियान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा, टोनी डि जोर्जी, कोर्बिन बोश, वियान मूल्डर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, सेनुरान मुथुस्वामी, कैगिसो रबाडा, साइमन हार्मर

मैच का समय: सुबह 9 . 30 से

कहां देखें - स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर
