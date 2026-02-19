गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (18:30 IST)

कर्नाटक अपने घरेलू मैदान पर खेलेगा रणजी ट्रॉफी फाइनल, की होगी परीक्षा

Devdutt Padikkal
रणजी ट्रॉफी का फाइनल कर्नाटक के हुबली में खेला जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) ने अभी तक वेन्यू की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन क्रिकबज को बीसीसीआई के सूत्रों से पता चला है कि उत्तरी कर्नाटक के इस शहर को इस बड़े घरेलू मैच के लिए चुना गया है। फाइनल 24 फरवरी से कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की ऑफिशियल पुष्टि दिन के आखिर तक होने की उम्मीद है।

जैसा कि उम्मीद थी, फाइनल के लिए लाइन-अप गुरुवार शाम को ही कन्फर्म हुआ, जब कर्नाटक ने उत्तराखंड के साथ ड्रॉ खेला, लेकिन पहली इनिंग की लीड के आधार पर आगे बढ़ गया। इस बीच, जम्मू और कश्मीर ने एक दिन पहले बुधवार को कल्याणी में बंगाल को छह विकेट से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी।

यह 91वां रणजी ट्रॉफी फाइनल होगा और कर्नाटक 15 बार फाइनल मुकाबले में शामिल हो चुका है, जिसमें से उसने आठ बार ट्रॉफी जीती है। पिछली बार उन्होंने 2015 में रणजी फाइनल खेला था, जब उन्होंने तमिलनाडु को हराया था। कर्नाटक ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ अपने सभी चार हेड-टू-हेड मुकाबले जीते हैं – उनकी आखिरी मुलाकात 2022 में चेन्नई में हुई थी। हुबली स्टेडियम, जिसे केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, ने इस सीजन की शुरुआत में चंडीगढ़ के खिलाफ कर्नाटक के लीग मैच की मेजबानी की थी। कर्नाटक ने वह गेम 185 रन से जीता था।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

