शुभमन गिल और रविंद्र जड़ेजा A Grade में कैसे? भारतीय फैंस ने उठाए सवाल

Shubhman Gill
टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल जिनका हालिया फॉर्म सही नहीं रहा और रविंद्र जड़ेजा जो इन दोनों प्रारुप में टीम इंडिया के लिए कुछ खास नहीं कर पाए उनको भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्रेड ए में रखकर भारतीय क्रिकेट फैंस को नाराज कर दिया है।

फैंस ने सवाल उठाया है कि जब दोनों का ही फॉर्म दोनों प्रारुप में ठीक नहीं है तो ऐसी मेहरबानी क्यों हुई।फैंस इस बात से भी नाराज है कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारुप में धुंआधार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को भी केंद्रीय अनुबंध में मौका नहीं मिला है।

ए प्लस श्रेणी खत्म करने के बाद नई सूची में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ए में और 11 खिलाड़ियों को बी में जबकि 16 खिलाड़ियों को श्रेणी सी में रखा गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा श्रेणी बी में हो गए हैं।
इसके अलावा क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाया कि अक्षर पटेल जो कि टी-20 विश्वकप में भारत के उप कप्तान हैं। उनको सी श्रेणी में रखने का क्या अर्थ है जो हर प्रारुप में भारत के लिए खेलने के लिए उपलब्ध है।


10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

