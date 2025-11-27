स्मृति मंधाना के साथ वक्त बिताने के लिए जेमीमा रॉड्रिग्स ने छोड़ा WBBL
WBBL महिला बिग बैश के शेष सत्र के लिए वापस न लौटने के जेमिमाह रॉड्रिग्स के फ़ैसले को ब्रिस्बेन हीट ने स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है कि भारतीय बल्लेबाज डब्ल्यूबीबीएल के मौजूदा सीजन के शेष चार मुक़ाबलों के लिए अपनी फ्रेंचाइजी के साथ नहीं जुड़ेंगी।
हीट द्वारा जारी मीडिया रिलीज में बताया गया है कि रॉड्रिग्स, स्मृति मांधना के विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए भारत लौटी थीं और मंधाना के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्होंने भारत में अपनी टीम की साथी खिलाड़ी के साथ ही रहने का फ़ैसला किया है। फ्रेंचाइजी ने बताया कि उन्होंने रॉड्रिग्स के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है।
रॉड्रिग्स 15 नवंबर को हुए होबार्ट हरिकेन्स के ख़िालफ़ मुक़ाबला खेलने के बाद भारत लौटी थीं। हीट को अभी भी इस सीजन अपनी पहली जीत का इंतज़ार है।
रॉड्रिग्स इस सीजन दूसरी बार हीट के साथ जुड़ी थीं। इस साल उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्लेयर ड्रॉफ़्ट में हीट ने नंबर वन पिक के तौर पर अपने दल में शामिल किया था। इस सीजन रॉड्रिग्स ने तीन मुक़ाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 12.33 की औसत और 102.77 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए थे।