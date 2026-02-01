रविवार, 1 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India sails into semifinal after pulling off a victory against arch rival pakistan
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (22:13 IST)

पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर भारत ने बनाई Under 19 विश्वकप सेमीफाइनल में जगह

India
INDvsPAK वेदांत त्रिवेदी (68) की अर्धशतकीय पारी और निचलेक्रम के बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अंडर-19 विश्वकप के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य दिया। 

पाकिस्तान 33.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। जिसमें वह विफल रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर समेट कर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने समीर मिन्हास (नौ) का विकेट गंवा दिया। खिलन पटेल ने मिन्हास को पगबाधा आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई।

इसके बाद उस्मान खान और हम्जा जहूर ने पारी को संभाला और 88 के स्कोर तक ले गये। 17वें ओवर में आयुष म्हात्र ने उस्मान खान (66) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान फरहान यूसफ ने मोर्चा संभाला।दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 151 तक ले गये। पाकिस्तान 35.3 ओवरों तक पांच विकेट पर 168 रन ही बना सका।

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण से जूझ रहे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के धीमी प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान टीम 33.3 ओवर में मैच जीतने में विफल रही। इसके बाद पाकिस्तान ने मात्र 26 रन जोड़कर अपने पांच विकेट गंवा दिये। कप्तान फरहान यूसफ 38 और हुजैफा एहसान (14) रन बनाकर आउट हुये। पाकिस्तान के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।

भारत की ओर से खिलन पटेल और आयुष म्हात्रे ने तीन-तीन विकेट लिये। अम्ब्रिश , हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी ऐरन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े। आठवें ओवर में मोहम्मद सय्याम ने वैभव सूर्यवंशी को आउटकर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई।

वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 30 रनों की पारी खेली। सय्याम ने इस ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे (शून्य) का भी शिकार कर लिया। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल सुभान ने ऐरन जॉर्ज (16) को आउटकर भारत को संकट में डाल दिया। 47 के स्कोर पर एक साथ तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में फंसी भारतीय टीम को वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा की जोड़ी ने संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट लिए 62 रन जोड़े।

24वें ओवर में अहमद हुसैन ने विहान मल्होत्रा (21) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद अभिज्ञान कुंडु (16) रन बनाकर आउट हुये। 41वें ओवर में मोमिन कमर ने वेदांत त्रिवेदी को आउटकर भारत को छठा झटका दिया। वेदांत त्रिवेदी ने 98 गेंदों में दो चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 68 रन बनाये। सातवें विकेट के रूप में अमब्रिश 29 रन बनाकर आउट हुये। कनिष्क चौहान और खिलन पटेल के बीच आठवें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी ने भारत को 250 के पार पहुंचाया।

कनिष्क चौहान ने 29 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 35 रन और खिलन पटेल ने 15 गेंदों में दो चौकों और एक छ्क्के की मदद से 21 रन बनाये। भारत ने आखिरी ओवर में तीन विकेट गंवाये और उसकी पारी 252 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से अब्दुल सुभान ने तीन विकेट लिये। मोहम्मद सय्याम को दो विकेट मिले। अली रजा, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच और मोमिन कमर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com