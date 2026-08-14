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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (17:05 IST)

बारिश के कारण गॉल में अभ्यास नहीं कर पाई भारतीय टीम, मौसम पर नजर (Video)

Srilanka
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (17:05 IST)
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श्रीलंका के गॉल में आद्रता के कारण बारिश कम ही होती है लेकिन आज बारिश के कारण टीम इंडिया का वैकल्पिक अभ्यास सत्र स्थगित हो गया। वैकल्पिक अभ्यास सत्र स्थगित होने के कारण कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत आगरकर ने टीम की किट उठाई।

उल्लेखनीय है कि पहला टेस्ट 15 अगस्त को गाले में शुरू होगा आज बारिश होने के कारण आने वाले दिनों में मौसम पर नजर रहने वाली है। पहले मौसम का अनुमान था कि शायद ही बारिश गॉल में होने वाले टेस्ट में व्यवधान डाले लेकिन आज जो मौसम ने करवट ली है, मौसम का अनुमान बदल गया है।
शनिवार के मौसम की बात करें तो अब टेस्ट मैच के पहले दिन तेज बारिश का अनुमान है। टेस्ट के दूसरे दिन यानि कि रविवार को बारिश नहीं है लेकिन आसमान साफ रहेगा। वहीं तीसरे दिन यानि कि सोमवार को तेज बारिश का अनुमान है। लेकिन राहत की बात यह है कि मंगलवार और बुधवार आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी।  गौरतलब है कि तेज बारिश का अनुमान यह नहीं बताता कि कितने समय मैच नहीं होगा।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर),रविंद्र जडेजा , कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

श्रीलंका:धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरू उदाना, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), दिनेश चांदीमल, पसिंदू सूरियाबंदारा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशारा नुवांथा, मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका।
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