शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (19:09 IST)

भारत बनाम पाकिस्तान के पिछले 5 T20I मैच में से 2 जीता पाक, 4 गए अंतिम ओवर तक

India
14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भले ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत (1) पाक (8) से रैंकिंग में बहुत आगे है लेकिन क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारुप में दबाव ऐसा शिकंजा कसता है कि खिलाड़ी की असली कसौटी इस ही दौरान मालूम पड़ती है।

यही कारण रहा है कि पिछले 5 भारत पाकिस्तान मैचों में से 2 में पाकिस्तान की जीत हुई है।वहीं पिछले 4 मैच आखिरी ओवर तक गए हैं और काफी करीबी रहे हैं। हालांकि इनमें से अंतिम मैच जिसमें पाकिस्तान जीता था वह 3 साल पुराना है। अब यह देखना होगा कि 14 सितंबर को यह सिलसिला जारी रहता है या फिर किसी टीम को आसान जीत मिलती है। जानिए इन 5 मैचों का ब्यौरा:-

6 रनों से भारत ने जीता मैच, 120 रनों का किया बचाव

ऋषभ पंत (42) और अक्षर पटेल (20) रनों की पारियों और उसके बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने T-20I विश्वकप के 19वें मुकाबले में छोटे स्कोर का बचाव करते पाकिस्तान को छह रन से हरा दिया। भारतीय पारी 19 ओवर में 119 रन पर सिमट गई।पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और हारिस रउफ ने तीन -तीन विकेट लिये। मोहम्मद आमिर को दो विकेट मिले।शाहीन शाह अफरीदी को एक विकेट मिला।

पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 113 रन ही बना सकी और छह रन से मुकाबला हार गई।भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट लिये। हार्दिक पांड्या को दो विकेट मिले। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

विराट कोहली की चमत्कारिक पारी ने भारत को दिलाई पाक पर अंतिम गेंद पर जीत

भारत ने चेज़मास्टर विराट कोहली (82 नाबाद) और हार्दिक पांड्या (40) के साथ उनकी शतकीय साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान को आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में चार विकेट से मात दी।पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने मैच की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया।

इस रोमांचक मैच में भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 31 रन पर ही चार विकेट गंवा दिये थे, लेकिन कोहली-पांड्या की जोड़ी ने 113 रन की साझेदारी बुनकर टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में भारत को 16 रन की दरकार थी।

पांड्या एवं दिनेश कार्तिक इस ओवर में आउट भी हुए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर कोहली के छक्के की बदौलत भारत ने छह विकेट के नुकसान पर 160 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कोहली ने इस करिशमाई पारी में 53 गेंदों पर छह चौके और चार छक्के लगाकर नाबाद 82 रन बनाये जबकि पांड्या ने उनका साथ देते हुए 37 गेंदों पर एक चौके और दो छक्कों की मदद से 40 रन बनाये।

पाकिस्तान ने भारत को हराकर बनाई एशिया कप फाइनल में जगह

सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के अर्धशतक और मोहम्मद नवाज के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के रोमांचक मुकाबले में भारत को पांच विकेट से हरा दिया।भारत के 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने रिजवान (51 गेंद में 71 रन, छह चौके और दो छक्के) और करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले नवाज (20 गेंद में 42 रन, छह चौके, दो छक्के) के बीच तीसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से एक गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की।

भारत ने कोहली की 44 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 60 रन की पारी से सात विकेट पर 181 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा (28) और लोकेश राहुल (28) की सलामी जोड़ी ने भारत को तेज शुरुआत दिलाते हुए 5.1 ओवर में 54 रन जोड़े।

हार्दिक के हरफनमौला प्रदर्शन से अंतिम ओवर में जीता भारत

एशिया कप के पहले मैच में भी हार्दिक पांड्या के हरफनमौला प्रदर्शन के कारण भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर विजयी शुरुआत की। गेंदबाजी में 3 विकेट लेने के बाद हार्दिक पांड्या ने तनाव भरे क्षणों में भारत के लिए लगातार बाउंड्री लगाकर मैच जितवाया।

पाकिस्तान ने भारत को 20 ओवर में 148 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे रोहित शर्मा की टीम ने दो गेंदें रहते ही हासिल कर लिया। एक समय पर भारत को 14.2 ओवर में 89 रन पर पांच विकेट गंवाकर दबाव में था, मगर हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी की मदद से भारत ने यह मैच 19.4 ओवर में ही जीत लिया।

पाक की भारत पर 10 विकेटों की जीत, मिला विश्वकप जीत का मौका

बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन और गेंदबाजों के परिस्थितियों के अनुकूल गेंदबाजी करने में नाकाम रहने के कारण भारत को आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 के ग्रुप दो मैच में पाकिस्तान से 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा जिससे उसका अपने इस चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पिछले 29 वर्षों से चला आ रहा विजय अभियान भी थम गया।

भारत ने विश्व कप (वनडे और टी20) में 1992 के बाद इस मैच से पहले तक सभी 12 मैचों (वनडे में सात और टी20 में पांच) में जीत दर्ज की थी लेकिन पहले शाहीन शाह अफरीदी (31 रन देकर पांच) की अगुवाई में पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने उसके बल्लेबाज नहीं चले और बाद में रही सही कसर कप्तान बाबर आजम (52 गेंद पर नाबाद 68, छह चौके, दो छक्के) और मोहम्मद रिजवान (55 गेंदों पर नाबाद 78, छह चौके तीन छक्के) की पहले विकेट के लिये अटूट शतकीय साझेदारी ने पूरी कर दी।
रोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

वर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

युवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

