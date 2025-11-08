WC फाइनल से 24 घंटे पहले सचिन की हरमनप्रीत को यह सलाह, कर गई काम

नवी मुंबई में फाइनल जीते को 6 दिन हो चुके हैं लेकिन हरमनप्रीत अभी भी अचरज में है कि सोलह साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद अचानक सब कुछ कैसे बदल गया।उन्होंने कहा ,‘‘ हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं विश्व चैम्पियन। यह अलग तरह का अनुभव है। हम इंतजार कर रहे थे कि इस तरह का अनुभव कब होगा।’’हरमनप्रीत ने कहा ,‘ मेरे माता पिता वहां थे । उनके सामने विश्व कप जीतने का पल खास था। बचपन से वे मुझे यह कहते सुनते आये हैं कि मुझे भारत की जर्सी पहननी है, देश के लिये खेलना है , कप्तानी करना है और विश्व कप जीतना है।’’
Harmanpreet Kaur reveals Sachin Tendulkar's golden advice before the final! #CricketTwitter pic.twitter.com/Bi28Qfpitb— Female Cricket (@imfemalecricket) November 8, 2025