ऑस्ट्रेलिया से करारी हार के बाद हरमन का हास्यास्पद जवाब, बल्लेबाजों पर बरसी जीत के लिए 20-30 रन और बनाने चाहिए थे: हरमनप्रीत

INDvsAUS भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी टीम को रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में जीत के लिए स्कोर में 20-30 रन और जोड़ने चाहिए थे।हरमनप्रीत ने कहा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 281 रन बनाने के बाद मेजबान टीम चार कैच छोड़ने के कारण मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही।ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए 44.1 ओवर में 282 रन के लक्ष्य का पीछा कर लिया।हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘हमें स्कोर में 20-30 रन और जोड़ने चाहिए थे। हमारी गेंदबाज मौके बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हम उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए। उनकी टीम हमसे बेहतर खेली। लेकिन अगला मैच अहम है, हम सकारात्मक बने रहना चाहते हैं और अगले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ’’ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली अपनी टीम के प्रयास पर गर्व महसूस कर रही थीं। उन्होंने कहा, ‘‘(यह) शुरुआत करने का बहुत अच्छा तरीका था। लड़कियों को श्रेय जाता है। टॉस हारना और गर्मी में पहले गेंदबाजी करने के बाद जीत दर्ज करना, खिलाड़ियों पर गर्व है। ’ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए रविवार को यहां फीबी लिचफील्ड (88 रन) ,बेथ मूनी (नाबाद 77 रन) और अनाबेल सदरलैंड (नाबाद 54 रन) के अर्धशतकों से पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट से जीत दर्ज कर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की।भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने चार कैच छोड़े जिसमें लिचफील्ड का कैच दो बार छूटा जबकि मूनी और एलिस पैरी (30 रन, रिटायर्ड हर्ट) को एक एक बार जीवनदान मिला।आगामी वनडे विश्व कप की तैयारियों के आयोजित इस तीन मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय महिला टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद प्रतिका रावल (64 रन), स्मृति मंधाना (58 रन) और हरलीन देओल (54 रन) के अर्धशतकों की मदद से सात विकेट पर 281 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।पर ऑस्ट्रेलिया ने मूनी और सदरलैंड के बीच तीसरे विकेट के लिए नाबाद 116 रन की साझेदारी की बदौलत 5.5 ओवर रहते दो विकेट पर 282 रन बनाकर जीत हासिल की।मूनी जब 56 रन पर थीं, तब दीप्ति शर्मा ने उनका कैच छोड़ा था। उन्होंने 74 गेंद का सामना करते हुए अपनी नाबाद 77 रन की पारी में नौ चौके लगाए जबकि सदरलैंड ने 51 गेंद की नाबाद पारी में छह चौके जड़े।भारत ने बल्लेबाजों की बदौलत अच्छा प्रदर्शन किया था और फिर अपनी स्पिन गेंदबाजी का पूरा इस्तेमाल किया लेकिन क्षेत्ररक्षक मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रहे।लिचफील्ड ने 80 गेंद की पारी में 14 चौके लगाए, उन्हें दूसरे ही ओवर में जेमिमा रोड्रिग्स ने स्नेह राणा की गेंद पर जीवनदान दिया और तब उनका खाता भी नहीं खुला था।फिर 19वें ओवर में उन्हें 56 रन पर जीवनदान मिला जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कवर पर राधा यादव की गेंद पर आसान कैच छोड़ दिया।प्रतिका रावल ने 17वें ओवर में डीप मिडविकेट पर पैरी का ऊंचा कैच छोड़ा।भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण का टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा।इससे पहले भारत के शीर्ष क्रम बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाजों प्रदर्शन फीका रहा।रावल और मंधाना ने पहले विकेट के लिए 114 रन की भागीदारी निभाई जो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तीसरी बड़ी साझेदारी है।ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप के लिए भारतीय परिस्थितियों में अपने खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए आठ गेंदबाजों का इस्तेमाल किया । भारत और श्रीलंका में होने वाले विश्व कप के शुरू होने में अब बस दो हफ्ते बचे हैं।भारत ने 22वें ओवर में मंधाना का विकेट गंवा दिया जिससे मेहमान टीम ने दबाव और बढ़ा दिया।भारतीय उप कप्तान एक्स्ट्रा कवर पर गेंद मारने के बाद एक रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गईं क्योंकि दूसरी छोर पर खड़ी रावल ने रन लेने से मना कर दिया और मंधाना समय पर वापसी नहीं कर पाईं।अगर मंधाना रन आउट नहीं होती तो बड़ी पारी खेल सकती थीं। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए।इससे पहले रावल ने 52 गेंद में छह चौके से अपना छठा अर्धशतक पूरा किया, हालांकि वह भी बड़ा स्कोर नहीं बना सकीं। रावल 31वें ओवर में अलाना किंग की गेंद पर स्लॉग करने की कोशिश में आउट हो गईं लेकिन मिडविकेट पर एलिसे पैरी को कैच दे बैठीं।भारत ने अच्छी शुरुआत के बाद 18वें ओवर तक 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था लेकिन 35वें ओवर के बाद स्कोर तीन विकेट पर 168 रन था जिसमें एक चौका और तीन छक्के लगे थे।देओल ने भी तेजी से रन जुटाने के इरादे से बल्लेबाजी की और 57 गेंद की पारी के दौरान चार चौके और दो छक्के लगाए।भारत को बीच के ओवरों में रन गति बढ़ाने और नियमित बाउंड्री लगाने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंत में अहम भागीदारियों से टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया।