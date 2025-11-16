दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर, केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स को किया रिटेन

Bringing together in 2026 pic.twitter.com/RUASlyis0w — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 15, 2025

JSW और GMR के सह-स्वामित्व वाली दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल के अंत में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026 की नीलामी से पहले अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टब्स सहित कुल 17 खिलाड़ियों को शनिवार को रिटेन किया।दिल्ली कैपिटल्स ने आज रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची की घोषणा की। व्यापक मूल्यांकन और चर्चा के बाद, दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी सीजन से पहले मोहित शर्मा, फाफ डु प्लेसिस, सेदिकुल्लाह अटल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मनवंत कुमार और दर्शन नालकंडे को रिलीज करने का फैसला किया है। दिल्ली के रिटेन किये गये खिलाडियों में अक्षर पटेल, केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराण विजय, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव और नीतीश राणा (ट्रेड इन) है।खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज किये जाने पर दिल्ली कैपिटल्स के अध्यक्ष और सह-मालिक किरण कुमार ग्रांधी ने कहा, “पिछले सीजन में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा था, टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन और जज्बा दिखाया, हालांकि हम प्लेऑफ में पहुंचने से थोड़े से अंतर से चूक गए थे। यह नीलामी हमें उन क्षेत्रों में सुधार करने का मौका देती है जहां हम कमजोर रहे और जिन खिलाड़ियों को हमने रिटेन किया है, उनके आधार पर एक अधिक संतुलित टीम तैयार करने का मौका देती है। हमारी कोचिंग टीम और स्काउटिंग नेटवर्क ने सही प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक रोमांचक नीलामी के लिए तैयार सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं।”जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल ने कहा, “हमने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उनसे हम खुश हैं – हमने देखा कि उन्होंने पिछले सीजन के पहले भाग में एक साथ कितना अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे कोच और स्काउट्स उन खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जो हमारे मुख्य समूह का पूरक बन सकें। हम नीलामी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले सीजन के लिए एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच हेमांग बदानी ने कहा, “पिछले सीजन में उतार-चढ़ाव आए, हमने कुछ बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गए। हम जानते हैं कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और नीलामी हमें उस समूह में कुछ बदलाव करने का मौका देगी जिसे हमने रिटेन किया है। हमारा लक्ष्य निरंतरता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि हम पूरे सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।”