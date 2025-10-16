अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना ने जीता सितंबर महीने का ICC Player of the Month Award

अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार उन्होंने सितंबर के लिए अन्य प्रबल दावेदारों को पछाड़ने में मदद करते हुए जीता।एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में अभिषेक के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसकों और आलोचकों दोनों ने सराहना की और यह प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कारों में भी झलकता है।इस आक्रामक बल्लेबाज़ ने इस दौरान सात मैचों में 44.85 की औसत और 200 के शानदार स्ट्राइक-रेट से 314 रन बनाए।25 वर्षीय इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और उन्होंने एशिया कप के दौरान आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक के सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल किए, सुपर फ़ोर चरण के अंत में 931 अंक हासिल किए। उन्होंने यह पुरस्कार अपने साथी खिलाड़ी कुलदीप यादव और ज़िम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट से आगे रहकर जीता।अभिषेक ने कहा, “यह आईसीसी पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि यह पुरस्कार मुझे कुछ महत्वपूर्ण मैचों के लिए मिला है जिनमें मैं जीत दिलाने में मदद कर सका।मुझे उस टीम का हिस्सा होने पर गर्व है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकती है। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हमारा हालिया रिकॉर्ड हमारी उत्कृष्ट टीम संस्कृति और सकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है।”अभिषेक की तरह बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया और तीन मैचों में 58, 117 और 125 रन बनाए। भारतीय उप-कप्तान ने इस दौरान चार एकदिवसीय मैचों में 77 की औसत और 135.68 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए।आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत के अभियान की अगुवाई कर रही मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान किसी भी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक लगाया, जब उन्होंने तीसरे मैच में सिर्फ़ 50 गेंदों पर शतक पूरा किया।दक्षिण अफ्रीका की तज़मीन ब्रिट्स और पाकिस्तान की सिदरा अमीन इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल थीं।मंधाना ने कहा, “सितंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पाकर मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूँ। इस तरह का सम्मान मुझे एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। यह सम्मान उस समर्थन, विश्वास और प्रयास को भी दर्शाता है जो हम एक टीम के रूप में सामूहिक रूप से एक साथ देते हैं।”