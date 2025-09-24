17 फरवरी से शुरू हो सकते हैं CBSE एग्जाम, 10वीं-12वीं की Tentative Datesheet जारी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अनुमानित तारीखें (Tentative Datesheet) को ऐलान कर दिया है। CBSE की ओर से जारी कार्यक्रम में कक्षा 10 और 12 के मुख्य परीक्षा, खेलकूद छात्रों (Class 12) के लिए विशेष परीक्षाएं, कक्षा 10 की द्वितीय बोर्ड परीक्षा शामिल है।नोटिस के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और देश-विदेश में लाखों छात्र इसमें शामिल होंगे।





सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अगले साल फरवरी महीने से ही बोर्ड परीक्षाएं (CBSE Board Exam 2026) शुरू हो जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित होंगी। नोटिस में कहा है कि इस साल 45 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।



