Gold Silver Price Today : देश के 10 बड़े शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?
Gold Silver Rates 18 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 19वें दिन सोने चांदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। क्रूड के दाम कम हुए तो वायदा बाजार में बुधवार को सोना 355 रुपए सस्ता हुआ तो चांदी में 189 रुपए की बढ़त दिखाई दी। बुलियन मार्केट में 10 बड़े शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?
आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
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शहर
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सोने के दाम
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मुंबई
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1,56,488 रुपए प्रति 10 ग्राम
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चेन्नई
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1,56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम
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दिल्ली
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1,56,697 रुपए प्रति 10 ग्राम
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कोलकाता
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1,56,235 रुपए प्रति 10 ग्राम
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भोपाल
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1,56,930 रुपए प्रति 10 ग्राम
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अहमदाबाद
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1,56,567 रुपए प्रति 10 ग्राम
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जयपुर
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1,56,485 रुपए प्रति 10 ग्राम
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बेंगलुरु
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1,56,691 रुपए प्रति 10 ग्राम
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तिरुवनंतपुरम
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1,56,332 रुपए प्रति 10 ग्राम
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पटना
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1,56,738 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
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शहर
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चांदी के दाम
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मुंबई
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2,56,433 रुपए प्रति किलो
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चेन्नई
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2,56,722 रुपए प्रति किलो
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दिल्ली
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2,56,656 रुपए प्रति किलो
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अहमदाबाद
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2,56,588 रुपए प्रति किलो
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भोपाल
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1,56,332 रुपए प्रति किलो
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कोलकाता
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2,56,451 रुपए प्रति किलो
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जयपुर
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2,56,434 रुपए प्रति किलो
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बेंगलुरु
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2,56,593 रुपए प्रति किलो
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तिरुवनंतपुरम
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2,56,577 रुपए प्रति किलो
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पटना
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2,56,658 रुपए प्रति किलो
वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9.44 बजे सोना 483 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,502 पर था जबकि चांदी 2,537 रुपए गिरकर 2,50,576 रुपए पर थी। दोपहर 3:35 बजे सोने की कीमत 355 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,630 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 189 रुपए बढ़कर 2,53,302 रुपए प्रति किलो थी।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4991.3 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 79.889 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 103.4 और WTI क्रूड 94.64 डॉलर प्रति बैरल पर था।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta