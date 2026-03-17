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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , मंगलवार, 17 मार्च 2026 (15:51 IST)

सस्ता हुआ क्रूड जानिए 10 बड़े शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

gold silver price 17 march
Gold Silver Rates 16 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 18वें दिन क्रूड सस्ता हुआ तो डॉलर भी मजबूत हुआ। इसके चलते सोने चांदी में काफी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। जानिए देश के 10 बड़े शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 10.00 बजे के आसपास सोना 1,193 रुपए की बढ़त के साथ 1,56,929 पर था जबकि चांदी 5,951 रुपए बढ़कर 2,62,483 रुपए पर थी। दोपहर 2:50 बजे सोने की कीमत 752 रुपए बढ़कर 1,56,488 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 1,519 रुपए की बढ़त के साथ 2,58,051 रुपए प्रति किलो थी।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5013.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.95 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 102.9 और WTI क्रूड 95.96 डॉलर प्रति बैरल पर था।

जानिए बुलियन मार्केट में देश के 10 शहरों में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,56,934 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,57,186 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,57,114 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,56,751 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,57,331 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,57,023 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,56,987 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,57,161 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,56,772 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,57,211 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,58,213 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,58,386 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,58,381 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,58,199 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,58,239 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,58,349 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,58,296 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,58,615 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,58,465 रुपए प्रति किलो
पटना 2,58,681 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
 
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