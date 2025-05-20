मंगलवार, 19 अगस्त 2025
बड़ा मंगल पर हनुमान जी को भोग लगाने से होंगे ये चमत्कारिक लाभ

Hanumans favorite bhog
Bada Mangal Hanuman Bhog: यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो, तो ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर श्री हनुमान जी को पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक हलवा, लड्‍डू, पान, लौंग, इलायची, खीर, गुड़-चने का भोग, बेसन के लड्‍डू आदि यह भोग अर्पित करके निम्न चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।ALSO READ: बड़ा मंगल पर हनुमान जी को कौन कौनसे भोग अर्पित करें?
 
• मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि।
 
• रोग, भय, कर्ज और शत्रु से मुक्ति।
 
• संतान सुख, नौकरी, कोर्ट-कचहरी में सफलता।
 
• शनि दोष और राहु-केतु के प्रभाव से राहत।
 
• विशेष मनोकामना की पूर्ति।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: कैसे शुरू हुई बड़ा मंगल की परंपरा? जानिए रोचक कथा
राहु का कुंभ में गोचर, इन लक्षणों से जानिए कि क्या हो रहा है दुष्प्रभाव, बचने के उपाय

क्या घर में कुत्ता पालना चाहिए? जानिए ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के नियम

क्या घर में कुत्ता पालना चाहिए? जानिए ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के नियमKeeping a dog is auspicious or inauspicious : क्या घर में कुत्ता पालना शुभ होता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। कुत्ते को सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि ग्रहों और ऊर्जा से जुड़ा एक जीव माना गया है। खासकर राहु और केतु नामक छाया ग्रहों का संबंध कुत्ते से बताया जाता है।

सूर्य का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफल

सूर्य का सिंह राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफलSingh sankranti 2025: 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। कुंडली में सूर्य दोष है, तो उसे सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं का खासकर दान करना चाहिए। जैसे कि तांबा, गुड़ आदि। इस दिन सूर्य मंत्र के साथ सूर्यदेव की विशेष पूजा जरूर करना चाहिए। आओ जानते हैं 12 राशियों पर सिंह के सूर्य का प्रभाव।

एक माह में 2 ग्रहण, 7 को सूर्य और 21 को चंद्र ग्रहण से घट सकती है सबसे बड़ी घटना

एक माह में 2 ग्रहण, 7 को सूर्य और 21 को चंद्र ग्रहण से घट सकती है सबसे बड़ी घटनाchandra surya grahan 2025: वर्ष 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सितंबर माह में लगने वाला है। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को लगेगा और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को लगेगा। दोनों ग्रहण 15 दिन के अंतराल में रहेंगे। ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब 2 ग्रहण बहुत करीब हो तो प्राकृतिक घटनाएं बढ़ जाती है। ग्रहण के 40 दिन पहले और ग्रहण के 40 दिन बाद के अंतराल में भूकंप का आना तय माना जाता है। दोनों ही ग्रहण का प्रभाव अलग अलग होता है। हाल ही में रशिया में एक बड़ा भूकंप आया है।

भविष्यवाणी: क्या फिर से होगा पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, अमेरिका की चाल

भविष्यवाणी: क्या फिर से होगा पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, अमेरिका की चाल29 मार्च को शनि ग्रह के मीन राशि में जाने के बाद विश्‍व राजनीति में बदलाव हो गया है। इसके बाद कई अशुभ योग का निर्माण हुआ जिसमें शनि और राहु की युति से पिशाच योग, शनि-मंगल और राहु-मंगल का षडाष्टक योग, मंगल केतु का कुंजकेतु योग और खप्पर योग बना जिसने देश-दुनिया में युद्ध को भड़का दिया। भूकंप और बाढ़ के साथ ही कई घटना दुर्घटना को जन्म दिया। इन्हीं योग में भारत के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और फिर भारत पाकिस्तान के बीच तीन दिनों तक युद्ध चला। वर्तमान में भी इसी तरह के ग्रह योग बने हुए हैं।

जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शरणागत कुत्ते के लिए छोड़ दिया था स्वर्ग, फिर क्या हुआ? पढ़िए महाभारत की कथा

जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शरणागत कुत्ते के लिए छोड़ दिया था स्वर्ग, फिर क्या हुआ? पढ़िए महाभारत की कथाmahabharat story: महाभारत की कथाएं केवल युद्ध और राजनीति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमें धर्म, नैतिकता, और मानवीय मूल्यों का गहरा पाठ भी पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर की, जो हमें बताती है कि सच्चा धर्म क्या है और करुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को भी सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए, यदि वह आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो।

Aaj Ka Rashifal: सकारात्मक सोच से मिलेगा हर मुश्किल का हल, यही कह रहा है 19 अगस्त का दिन (पढ़ें 12 राशियां)

Aaj Ka Rashifal: सकारात्मक सोच से मिलेगा हर मुश्किल का हल, यही कह रहा है 19 अगस्त का दिन (पढ़ें 12 राशियां)Today 19 August 2025 horoscope in Hindi : आज 19 अगस्त 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

19 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

19 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन19 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

19 अगस्त 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्त

19 अगस्त 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्त19 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि...

अजा जया एकादशी व्रत रखने का महत्व और पारण का समय

अजा जया एकादशी व्रत रखने का महत्व और पारण का समयAja Ekadashi Vrat: हिन्दू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका बहुत ही विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। अजा एकादशी व्रत समस्त कष्टों, पापों का नाश करने, अश्वमेध यज्ञ का फल देने तथा मोक्ष की प्राप्ति देने वाली मानी गई है।

कलियुग के राजा राहु को कैसे काबू में रख सकते हैं?

कलियुग के राजा राहु को कैसे काबू में रख सकते हैं?Lal kitab: कलयुग के राजा राहु जातक को कभी चैन की नींद नहीं सोने देता है और यदि राहु स्ट्रांग है तो जातक खुद चैन की नींद सोता है और उसके शत्रुओं की नींद हराम रहती है। राहु व्यक्ति को पागलखाने, दवाखाने या जेलखाने भेज सकता है। राहु अचानक से भी कोई बड़ी बीमारी पैदा कर देता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
