बड़ा मंगल पर हनुमान जी को भोग लगाने से होंगे ये चमत्कारिक लाभ

Bada Mangal Hanuman Bhog: यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो, तो ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर श्री हनुमान जी को पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक हलवा, लड्‍डू, पान, लौंग, इलायची, खीर, गुड़-चने का भोग, बेसन के लड्‍डू आदि यह भोग अर्पित करके निम्न चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।ALSO READ: बड़ा मंगल पर हनुमान जी को कौन कौनसे भोग अर्पित करें? यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो, तो ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर श्री हनुमान जी को पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक हलवा, लड्‍डू, पान, लौंग, इलायची, खीर, गुड़-चने का भोग, बेसन के लड्‍डू आदि यह भोग अर्पित करके निम्न चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

• मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि।

• रोग, भय, कर्ज और शत्रु से मुक्ति।

• संतान सुख, नौकरी, कोर्ट-कचहरी में सफलता।

• शनि दोष और राहु-केतु के प्रभाव से राहत।

• विशेष मनोकामना की पूर्ति।