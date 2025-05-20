बड़ा मंगल पर हनुमान जी को भोग लगाने से होंगे ये चमत्कारिक लाभ
Bada Mangal Hanuman Bhog:
यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो, तो ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर श्री हनुमान जी को पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक हलवा, लड्डू, पान, लौंग, इलायची, खीर, गुड़-चने का भोग, बेसन के लड्डू आदि यह भोग अर्पित करके निम्न चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।ALSO READ: बड़ा मंगल पर हनुमान जी को कौन कौनसे भोग अर्पित करें?
• मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि।
• रोग, भय, कर्ज और शत्रु से मुक्ति।
• संतान सुख, नौकरी, कोर्ट-कचहरी में सफलता।
• शनि दोष और राहु-केतु के प्रभाव से राहत।
• विशेष मनोकामना की पूर्ति।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: कैसे शुरू हुई बड़ा मंगल की परंपरा? जानिए रोचक कथा