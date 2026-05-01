शुक्रवार, 1 मई 2026
  4. Sameer Rizvi & Yesha Sagar under love jihad scanner
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शुक्रवार, 1 मई 2026 (16:41 IST)

IPL में हो रहा लव जिहाद, मुस्लिम बल्लेबाज ने डीलिट करवाई एंकर की बिकनी तस्वीर

नासिक अमरावती और कोल्हापुर के बाद अब IPL में भी लव जिहाद के आरोप लगने शुरु हो गए हैं।  सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों यह खबर वायरल हो गई थी कि एक क्रिकेटर ने एक एंकर को उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड हुई हर वह तस्वीर डिलीट करने की हिदायत दी है जिसमें वह बिकनी पहने हैं।

इसका खुलासा प्रमुख समाचार पत्र में काम करने वाले अभिषेक त्रिपाठी ने किया जब उन्होंने ट्वीट किया कि "उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम क्रिकेटर का एक हिंदू महिला एंकर (चैनल की नहीं, लीग में एंकरिंग करने वाली) से अफेयर चल रहा है। एंकर की एक दोस्त ने बताया क्रिकेटर कहता है कि जब तक मैं प्रैक्टिस करके आता हूं तब तक आयतें याद कर लो। वो कहता है कि अब तुम किसी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाओगी। नमस्ते करोगी। उस एंकर से इंस्टाग्राम से सारी बिकनी वाली फोटो डिलीट करा दीं। एक और कन्वर्जन की तैयारी की जा रही है। ये जबरदस्ती है या मनमर्जी ये वही एंकर बता सकती है लेकिन ये कैसा प्यार है।"

पहले कुछ दिनों तक सबने कयास लगाए लेकिन फिर धीरे धीरे लोग नाम लेकर इस क्रिकेटर और एंकर पर ट्विटर पर बोलने लगे। सोशल मीडिया की मानें तो वह बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी है और येशा सागर  हैं। समीर रिजवी उत्तरप्रदेश के बल्लेबाज है जो पिछले सत्र में चेन्नई और इस सत्र में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज हैं।

हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन यशा सागर ने इंस्टा अकाउंट से अपनी सभी तस्वीरें जिसमें वह बिकनी में थी डिलीट कर दी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मौजूद क्रिकेट प्रेमियों का शक और गहरा हो गया।
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
होल्डर ने कैच नहीं किया था होल्ड, रजत थे नॉट आउट माना इयान बिशप ने

होल्डर ने कैच नहीं किया था होल्ड, रजत थे नॉट आउट माना इयान बिशप नेपूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर इयान बिशप का मानना है कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के बीच गुरुवार की रात खेले गए मैच में जेसन होल्डर द्वारा रजत पाटीदार का पकड़ा गया कैच पूरी तरह वैध नहीं था। इयान बिशप ने अभिनव मुकुंद के साथ होल्डर के इस कैच पर चर्चा की।

IPL में हो रहा लव जिहाद, मुस्लिम बल्लेबाज ने डीलिट करवाई एंकर की बिकनी तस्वीरनासिक अमरावती और कोल्हापुर के बाद अब IPL में भी लव जिहाद के आरोप लगने शुरु हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों यह खबर वायरल हो गई थी कि एक क्रिकेटर ने एक एंकर को उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड हुई हर वह तस्वीर डिलीट करने की हिदायत दी है जिसमें वह बिकनी पहने हैं।

IPL 2026 में लगी चोट के कारण एक महीने क्रिकेट से दूर रहेंगें मिचेल सैंटनर

IPL 2026 में लगी चोट के कारण एक महीने क्रिकेट से दूर रहेंगें मिचेल सैंटनरन्यूजीलैंड क्रिकेट ने शुक्रवार को कहा कि सफेद गेंद कप्तान मिचेल सैंटनर कंधे में लगी गंभीर चोट के कारण कम से कम एक महीने के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहेंगे। आज यहां न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि सैंटनर को ग्रेड थ्री एसीएल कंधे की चोट है, जिससे वह आयरलैंड के एकमात्र टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

कोहली की दहाड़, गिल का Instagram पर तगड़ा जवाब—और आखिर में प्यारी सी Hug! जानें मामला

कोहली की दहाड़, गिल का Instagram पर तगड़ा जवाब—और आखिर में प्यारी सी Hug! जानें मामलाआईपीएल 2026 में Royal Challengers Bengaluru और Gujarat Titans के बीच अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला गया मुकाबला भले ही लो-स्कोरिंग रहा हो, लेकिन मैदान पर जो एग्रेशन और बाद में सोशल मीडिया पर जो बेंटर देखने मिला, उसने मैच को अलग ही लेवल दे दिया। सबसे ज्यादा चर्चा रही Virat Kohli और Shubman Gill के बीच की ट्यूनिंग की जहां एग्रेशन भी था और दोस्ती भी।

आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही दिल्ली के सामने राजस्थान के रजवाड़े

आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही दिल्ली के सामने राजस्थान के रजवाड़ेIPL 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) से होगा। लगातार तीन हार झेल चुकी डीसी को पिछले दो मैचों में बेहद करारी हार मिली है। टीम अब आत्मविश्वास वापस हासिल करके अपने अभियान को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। पिछले तीन में से दो मैच जीत चुकी आरआर की लय अच्छी चल रही है और वे इसे ही जारी रखना चाहेंगे।

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
