पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: असम CM की पत्नी से जुड़े मानहानि मामले में मिली अग्रिम जमानत
Pawan Khera News in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने से जुड़े जालसाजी और मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी। इस फैसले से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अदालत ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
क्या है मामला
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट है। विदेश में उनकी अघोषित संपत्ति है, जिसका जिक्र उनके चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन बयानों के बाद रिनिकी ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया।
गौरतलब है कि पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें सात दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर अंतरिम रोक लगा दी और खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पवन खेड़ा को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
edited by : Nrapendra Gupta
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