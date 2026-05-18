सोमवार, 18 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Pat Cummins three fer derails Chennai Express on slowish track
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 18 मई 2026 (22:08 IST)

धीमी पिच पर कमिंस का कमाल, हैदराबाद ने 180 रनों तक रोकी चेन्नई एक्सप्रेस

IPL
CSKvsSRH डेवाल्ड ब्रेविस (44) और कार्तिक शर्मा (32) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार को आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सात विकेट पर 180 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।आज चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को पैट कमिंस ने शुरुआती झटके दिये। तीसरे ओवर में कमिंस ने संजू सैमसन का शिकार कर सनराइजर्स हैदराबाद को पहली सफलता दिलाई।

संजू सैमसन ने 13 गेंदों में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 27 रन बनाये। पांचवें ओवर में साकिब हुसैन उर्विल पटेल आठ गेंदों में (13) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। उर्विल ने अपनी पारी में दो छक्के भी लगाये। 10वें ओवर में कमिंस ने कार्तिक शर्मा को आउट कर दिया। कार्तिक ने 19 गेंदों में तीन चौके और छक्के लगाते हुए (32) रन बनाये। कप्तान रितुराज गायकवाड (15) को भी कमिंस ने आउट किया।
इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे की जोड़ी ने पांचवें विकेट लिए 59 रन जोड़े। 18वें ओवर में इशान मलिंगा ने डेवाल्ड ब्रेविस को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। ब्रेविस ने 27 गेंदों में दो चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 44 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर में साकिब हुसैन ने शिवम दुबे को आउट कर हैदराबाद को छठी सफलता दिलाई। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 26 रन बनाये।

चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 180 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। पारी की आखिरी गेंद पर प्रशांत वीर (11) को प्रफुल हिंगे ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। अकील हुसैन तीन रन बनाकर नाबाद रहे।सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने तीन विकेट लिये। साकिब हुसैन को दो विकेट मिले। प्रफुल्ल हिंगे ने एक बल्लेबाज को आउट किया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चेन्नई ने टॉस जीतकर सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

चेन्नई ने टॉस जीतकर सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी बल्लेबाजीCSKvsSRH चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। चेन्नई की टीम में एक बदलाव है, गुरजनप्रीत की जगह अकील हुसैन खेल रहे हैं। वहीं सनराईजर्स हैदराबाद में कोई बदलाव नहीं है।

43 छक्के, IPL में अव्वल वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम

43 छक्के, IPL में अव्वल वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नामवैभव सूर्यवंशी ने कल दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच में इस सत्र में 43वां छक्का मारा। यह किसी भी सत्र में लगाए जाने वाला इंडियन प्रीमियर लगी में सर्वाधिक छक्कों की संख्या थी। इससे पहले 42 छक्कों का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के पास था जिन्होंने 42 छक्के 2024 के सत्र में लगाए थे।अभी राजस्थान के 2 मैच होने बाकी है।

8 मैच और 7 टीमें लड़ रही है प्लेऑफ के 3 स्थान के लिए, जानिए समीकरण

8 मैच और 7 टीमें लड़ रही है प्लेऑफ के 3 स्थान के लिए, जानिए समीकरणIndian Premiere League (IPL 2026) के लीग चरण में अब केवल 8 मैच शेष होने के बावजूद प्लेऑफ के लिए 7 टीमें अब भी रेस में बनी हुई हैं। कल पंजाब को हराकर सिर्फ बैंगलोर ने प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित की है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स से मिली हार ने चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदों को झटका दिया है, लेकिन टीम अब भी अपने आखिरी दो मैच जीतकर 16 अंक तक पहुंच सकती है।

मजबूत ही होते जा रहे है भुवनेश्वर कुमार, सिर पर सजी है पर्पल कैप

मजबूत ही होते जा रहे है भुवनेश्वर कुमार, सिर पर सजी है पर्पल कैपIPL 2026 के रॉयल चैलेंजर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच रविवार खेले गये मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार ने दो विकेट लेकर पर्पल कैप तालिका में अपनी बढ़त मजबूत कर ली। भुवनेश्वर कुमार ने सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य एवं प्रभसिमरन सिंह को पहले और तीसरे ओवर में ही आउट कर दिया। उन्होंने 38 रन देकर दो विकेट लिए। जहां उनकी इस सत्र इकॉनमी 7.70 है तो वहीं इस मैच में उन्होंने 9.50 की इकॉनमी से रन ख़र्च दिए।

चेन्नई और राजस्थान की रन रेट समान फिर भी चेन्नई क्यों आगे?

चेन्नई और राजस्थान की रन रेट समान फिर भी चेन्नई क्यों आगे?CSKvsRR चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ .027 की रन रेट के साथ समान स्थिति में खड़े है। फिर भी जब कल राजस्थान दिल्ली से मैच हारी तो चेन्नई को अंकतालिका में राजस्थान से ऊपर दिखाया गया।यानि कि चेन्नई पांचवे पायदान पर खड़ी थी और राजस्थान छठवें पायदान पर।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com