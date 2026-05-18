धीमी पिच पर कमिंस का कमाल, हैदराबाद ने 180 रनों तक रोकी चेन्नई एक्सप्रेस

CSKvsSRH डेवाल्ड ब्रेविस (44) और कार्तिक शर्मा (32) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार को आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सात विकेट पर 180 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।आज चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को पैट कमिंस ने शुरुआती झटके दिये। तीसरे ओवर में कमिंस ने संजू सैमसन का शिकार कर सनराइजर्स हैदराबाद को पहली सफलता दिलाई।संजू सैमसन ने 13 गेंदों में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 27 रन बनाये। पांचवें ओवर में साकिब हुसैन उर्विल पटेल आठ गेंदों में (13) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। उर्विल ने अपनी पारी में दो छक्के भी लगाये। 10वें ओवर में कमिंस ने कार्तिक शर्मा को आउट कर दिया। कार्तिक ने 19 गेंदों में तीन चौके और छक्के लगाते हुए (32) रन बनाये। कप्तान रितुराज गायकवाड (15) को भी कमिंस ने आउट किया।इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे की जोड़ी ने पांचवें विकेट लिए 59 रन जोड़े। 18वें ओवर में इशान मलिंगा ने डेवाल्ड ब्रेविस को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। ब्रेविस ने 27 गेंदों में दो चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 44 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर में साकिब हुसैन ने शिवम दुबे को आउट कर हैदराबाद को छठी सफलता दिलाई। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 26 रन बनाये।चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 180 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। पारी की आखिरी गेंद पर प्रशांत वीर (11) को प्रफुल हिंगे ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। अकील हुसैन तीन रन बनाकर नाबाद रहे।सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने तीन विकेट लिये। साकिब हुसैन को दो विकेट मिले। प्रफुल्ल हिंगे ने एक बल्लेबाज को आउट किया।