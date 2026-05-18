हैदराबाद ने चेपॉक में चेन्नई को कराया चुप, 5 विकेट से जीतकर किया प्लेऑफ में प्रवेश

CSKvsSRH सनराइजर्स हैदराबाद ने चेपॉक के मैदान में पीले समंदर के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी कर 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। इस लक्ष्य को हैदराबाद ने ठीक एक ओवर पहले 5 विकेट खोकर पा लिया।अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे।संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और स्पेंसर जॉनसन।