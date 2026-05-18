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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : सोमवार, 18 मई 2026 (23:50 IST)

हैदराबाद ने चेपॉक में चेन्नई को कराया चुप, 5 विकेट से जीतकर किया प्लेऑफ में प्रवेश

IPL
CSKvsSRH सनराइजर्स हैदराबाद ने चेपॉक के मैदान में पीले समंदर के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी कर 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। इस लक्ष्य को हैदराबाद ने ठीक एक ओवर पहले 5 विकेट खोकर पा लिया। 
सनराइजर्स हैदराबाद (एकादश): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और स्पेंसर जॉनसन।


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हैदराबाद ने चेपॉक में चेन्नई को कराया चुप, 5 विकेट से जीतकर किया प्लेऑफ में प्रवेश

हैदराबाद ने चेपॉक में चेन्नई को कराया चुप, 5 विकेट से जीतकर किया प्लेऑफ में प्रवेशCSKvsSRH सनराइजर्स हैदराबाद ने चेपॉक के मैदान में पीले समंदर के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी कर 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। इस लक्ष्य को हैदराबाद ने ठीक एक ओवर पहले 5 विकेट खोकर पा लिया।

धीमी पिच पर कमिंस का कमाल, हैदराबाद ने 180 रनों तक रोकी चेन्नई एक्सप्रेस

धीमी पिच पर कमिंस का कमाल, हैदराबाद ने 180 रनों तक रोकी चेन्नई एक्सप्रेसCSKvsSRH डेवाल्ड ब्रेविस (44) और कार्तिक शर्मा (32) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार को आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सात विकेट पर 180 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।आज चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

चेन्नई ने टॉस जीतकर सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

चेन्नई ने टॉस जीतकर सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी बल्लेबाजीCSKvsSRH चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। चेन्नई की टीम में एक बदलाव है, गुरजनप्रीत की जगह अकील हुसैन खेल रहे हैं। वहीं सनराईजर्स हैदराबाद में कोई बदलाव नहीं है।

43 छक्के, IPL में अव्वल वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम

43 छक्के, IPL में अव्वल वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नामवैभव सूर्यवंशी ने कल दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच में इस सत्र में 43वां छक्का मारा। यह किसी भी सत्र में लगाए जाने वाला इंडियन प्रीमियर लगी में सर्वाधिक छक्कों की संख्या थी। इससे पहले 42 छक्कों का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के पास था जिन्होंने 42 छक्के 2024 के सत्र में लगाए थे।अभी राजस्थान के 2 मैच होने बाकी है।

8 मैच और 7 टीमें लड़ रही है प्लेऑफ के 3 स्थान के लिए, जानिए समीकरण

8 मैच और 7 टीमें लड़ रही है प्लेऑफ के 3 स्थान के लिए, जानिए समीकरणIndian Premiere League (IPL 2026) के लीग चरण में अब केवल 8 मैच शेष होने के बावजूद प्लेऑफ के लिए 7 टीमें अब भी रेस में बनी हुई हैं। कल पंजाब को हराकर सिर्फ बैंगलोर ने प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित की है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स से मिली हार ने चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदों को झटका दिया है, लेकिन टीम अब भी अपने आखिरी दो मैच जीतकर 16 अंक तक पहुंच सकती है।

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