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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 18 मई 2026 (16:17 IST)

फिटनेस और फॉर्म खराब, कल चयन नहीं हुआ तो रोहित के लिए संन्यास ही विकल्प

Rohit Sharma
रोहित शर्मा के लिए यह साल अच्छा नहीं गया है। एकदिवसीय क्रिकेट के सलामी बल्लेबाज पहले न्यूजीलैंड एकदिवसीय सीरीज में फ्लॉप हुए उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग में भी पहले मैच में 84 रन बनाने के बाद कुछ नहीं कर सके। रही सही कसर हैमस्ट्रिंग की चोट ने निकाल दी। आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वह मुंबई इंडियंस के कई मुकाबलों से बाहर रहे थे।

गौरतलब है कि 12 अप्रैल को  रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान छठे ओवर में चोटिल होने के बाद रिटायर होकर मैदान से बाहर चले गए थे। मैदान छोड़ने से पहले उन्होंने 13 गेंदों में 19 रन बनाए थे, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था। पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में भी उन्होंने केवल ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के रूप में बल्लेबाजी की थी।

ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाली तीन वनडे मैचों की श्रृंखला के लिए मंगलवार को जब राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम का चयन करेंगे तो उन्हें तभी टीम में शामिल करेंगे, जब वह पूरी तरह फिट होंगे।

लेकिन मसला पूरी तरह फिटनेस का भी नहीं है। उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2026 में रोहित ने 7 मैचों में 268 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में रोहित शर्मा रहे थे फ्लॉप

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली एकदिवसीय सीरीज में रोहित शर्मा फ्लॉप रहे और टीम को शुरुआत में बड़ा स्कोर नहीं दे सके। रोहित शर्मा 3 मैचों में 20 की औसत से 61 रन बना पाए। पूरी सीरीज में उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए।पहले मैच में उन्होंने 29 गेंदो पर 26 रन, दूसरे मैच में उन्होंने 38 गेंदो में 24 रन और तीसरे मैच में 13 गेंदो में 11 रन बनाए।

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