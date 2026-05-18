43 छक्के, IPL में अव्वल वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम

HISTORY BY VAIBHAV SOORYAVANSHI



- 15 year old Vaibhav Suryavanshi has most sixes by an Indian in single IPL season. pic.twitter.com/TTXf4DVZ9P — Johns. (@CricCrazyJohns) May 17, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने कल दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच में इस सत्र में 43वां छक्का मारा। यह किसी भी सत्र में लगाए जाने वाला इंडियन प्रीमियर लगी में सर्वाधिक छक्कों की संख्या थी। इससे पहले 42 छक्कों का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के पास था जिन्होंने 42 छक्के 2024 के सत्र में लगाए थे।अभी राजस्थान के 2 मैच होने बाकी है।साल 2025 की शुरुआत में सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ 101 रन (38 गेंद) बनाकर इतिहास रचा था। वह पुरुषों के टी-20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बने। आईपीएल 2025 में उन्हें 13 वर्ष की उम्र में चुना गया था, जिससे वह लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैच खेले, सभी में ओपनिंग की, और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।आईपीएल के इस प्रदर्शन की बदौलत वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था। उनकी इस रफ्तार को देखते हुए लगता है कि टीम इंडिया की जर्सी उनसे ज्यादा दूर नहीं है।Under19 विश्वकप विजेता उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने कम उम्र में ही कई रिकॉर्डस तोड़ दिए वह हाल ही में 15 वर्ष के हो गए और 27 मार्च से ही भारतीय टीम में चयन के लिए वह उपलब्ध हो गए। अगर वह इस साल टीम इंडिया के किसी भी सफेद गेंद प्रारुप में चयनित होते हैं तो वह सबसे युवा क्रिकेटर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगें।