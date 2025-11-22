शनिवार, 22 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 22 नवंबर 2025 (16:57 IST)

नाइजीरिया में स्‍कूल पर हमला, 200 से ज्‍यादा छात्रों को बनाया बंधक, इलाके में दहशत का माहौल

Catholic school attack in Nigeria
Nigeria school attack case : नाइजीरिया के नाइजर राज्य में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक कैथोलिक स्कूल पर हमला कर दिया। खबरों के अनुसार, हमले के दौरान हथियारबंद हमलावरों ने 200 से अधिक स्कूली बच्चों और 12 शिक्षकों का अपहरण कर लिया। यह अपहरण देश में बढ़ते आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाता है। घटना के बाद इलाके में दहशत और भय का माहौल है। देखने में यह अपहरण बोको हरम स्टाइल की लगती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

शुक्रवार को हुए इस हमले के समय स्कूल में केवल स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था थी और कोई आधिकारिक पुलिस या सरकारी बल तैनात नहीं था। यह अपहरण देश में बढ़ते आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाता है।

घटना के बाद इलाके में दहशत और भय का माहौल है। देखने में यह अपहरण बोको हरम स्टाइल की लगती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। खबरों के अनुसार, हमले के दौरान एक सुरक्षा कर्मचारी को गोली भी लगी है। इस बीच, प्राधिकारियों ने संघर्षग्रस्त उत्तरी राज्यों में स्थित देश के 47 संघीय कॉलेज को बंद कर दिया।
बोको हरम एक इस्लामी चरमपंथी समूह है, जो विशेषकर महिलाओं और स्कूली छात्राओं को किडनैप करता है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षाबलों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने दावा किया कि बचाव अभियान तेजी से चल रहा है।
सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही पापिरी से लगभग 170 किलोमीटर दूर मागा में सोमवार को एक स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला कर 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया था।
Edited By : Chetan Gour
