बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. खोज-खबर
  3. रोचक-रोमांचक
  4. Most famous haunted places in Indore
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (15:36 IST)

इंदौर की सबसे प्रसिद्ध भूतिया जगहें: Haunted Places in Indore

Haunted Places in Indore
अगर आप इंदौर के खान-पान और राजवाड़ा की रौनक के शौकीन हैं, तो जरा ठहरिए! इसी शहर की गलियों और विरासतों के पीछे कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य भी छिपे हैं, जिन्हें सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं। पेश है 'मिनी मुंबई' के अंधेरे कोनों की एक डरावनी सैर, एक नए और रोमांचक अंदाज में।
 

इंदौर की 'हॉरर डायरी': जहाँ सन्नाटा भी बोलता है

इंदौर सिर्फ जायकों का शहर नहीं है, यहाँ की कुछ जगहों पर आज भी 'अदृश्य' दुनिया का पहरा माना जाता है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो इन जगहों की कहानियाँ आपको हैरान कर देंगी:
 

1. शाही महलों के अनकहे साये

लाल बाग पैलेस: दिन में अपनी भव्यता से लुभाने वाला यह महल रात होते ही बदल जाता है। यहाँ गलियारों में किसी के चलने की आहट और दबी हुई फुसफुसाहटें आज भी हवाओं में तैरती महसूस होती हैं।
 
राजवाड़ा पैलेस: शहर का दिल कहे जाने वाले इस महल के पुराने हिस्सों में सूरज ढलते ही अजीबोगरीब गतिविधियाँ (Paranormal activities) महसूस की गई हैं।
 

2. वो रास्ते, जहाँ रात भारी है

क्रिश्चियन कब्रिस्तान (खंडवा रोड): सफेद परछाइयों का दिखना यहाँ आम बात बताई जाती है। कब्रों के सन्नाटे के बीच यहाँ से गुजरने वालों की धड़कनें अक्सर तेज हो जाती हैं।
 
भगीरथपुरा पुल और गमले वाली पुलिया: इन रास्तों से गुजरने वाले मुसाफिरों ने अक्सर कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है, जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है।
 
चोरल डैम: पिकनिक के लिए मशहूर यह जगह अंधेरा होते ही एक खौफनाक सन्नाटे की चादर ओढ़ लेती है।
Haunted Places in Indore

3. रहस्यमयी इमारतें और वीरानियां

फूटी कोठी: यह अधूरी इमारत अपनी बनावट से ही किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसी लगती है। लोग इसे 'भूत बंगला' कहने से भी गुरेज नहीं करते।
 
सुख निवास पैलेस: महलों की फेहरिस्त में इसका नाम भी शामिल है, जहाँ रात के पहरे में रूहानी ताकतों के होने का दावा किया जाता है।
 
एमजी रोड की वीरान इमारत: शहर के सबसे व्यस्त इलाके के बीच स्थित इस इमारत के बारे में मशहूर है कि यहाँ एक महिला की आत्मा का साया आज भी मौजूद है।
 

4. आस्था और अनहोनी का संगम

बालाजी मंदिर (पिगडंबर): यहाँ की सबसे चौंकाने वाली कहानी है रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना, जिसे सुनकर लोग आज भी सिहर उठते हैं।
 
मेघदूत बगीचा और काजी की चॉल: शाम के धुंधलके के बाद इन जगहों की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है और यहाँ का माहौल किसी अनहोनी का संकेत देने लगता है।
 
चेतावनी: ये कहानियाँ स्थानीय मान्यताओं और लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं। इनकी सचाई पर भरोसा करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें ।

Edited by: Anirudh Joshi
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल से

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल सेwhat is phishing scam and how to avoid digital fraud : साइबर अपराधी फर्जी लिंक, मोबाइल फ्रॉड कॉल, OTP फ्रॉड और UPI फ्रॉड के जरिए लोगों के बैंक खाते हैक कर रहे हैं। यह एक गंभीर डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम है, जिससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा टिप्स, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी और साइबर ठगी से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इंटरनेट फ्रॉड जैसे नए तरीकों से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्री

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्रीब्रिटिश राजनीति के गलियारों से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े एक पुराने विवाद ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी हिला दी है। अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत का सामना कर रहे स्टार्मर पर अब पद छोड़ने का भारी दबाव है। आलम यह है कि लेबर पार्टी के एक ताकतवर धड़े ने खुलेआम उनके इस्तीफे की मांग कर दी है।

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनी

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनीकहा- जो यह सपना देख रहे हैं, वे सड़-गल जाएंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून तोड़ने वाले सीधे जहन्नुम जाएंगे

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेश

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेशकेंद्र सरकार ने मंगलवार को डीपफेक सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार और बनावटी कंटेंट के मैनेजमेंट को लेकर ऑनलाइन मंचों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों को किसी सक्षम अधिकारी या अदालतों द्वारा निर्देशित की गई ऐसी किसी भी सामग्री को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा।

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?akhilesh yadav attack bjp: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्र की भाजपा सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों पर बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सवाल उठाते हुए सपा नेता ने कहा कि यह 'डील नहीं बल्कि ढील' है।

और भी वीडियो देखें

MP में कांग्रेस की राह पर भाजपा, गुटबाजी और पठ्ठावाद के चलते रद्द की गई भोपाल की जिला कार्यकारिणी

MP में कांग्रेस की राह पर भाजपा, गुटबाजी और पठ्ठावाद के चलते रद्द की गई भोपाल की जिला कार्यकारिणीमध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, जो अपने अनुशासन और कैडर आधारित राजनीति के लिए जानी पहचानी जाती है, अब धीरे-धीरे कांग्रेस की तर्ज पर गुटबाजी के गहरे दलदल में फंसती नजर आ रही है। भाजपा संगठन में लंबे समय से नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवाल औऱ गुटबाजी हावी होने की खबरों पर मोहर राजधानी भोपाल की जिला कार्यकारिणी की घोषित सूची से मिल गया।

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहराम

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहरामRahul Gandhi Parliament Speech: संसद के बजट सत्र के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की आंखों में डर दिख रहा है और सरकार ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश के हितों का 'सरेंडर' कर दिया है।

ग़ाज़ा : बमबारी और हवाई हमलों से आम फिलिस्तीनियों पर जोखिम, यूएन की चेतावनी

ग़ाज़ा : बमबारी और हवाई हमलों से आम फिलिस्तीनियों पर जोखिम, यूएन की चेतावनीUnited Nations News : ग़ाज़ा पट्टी में बीते 24 घंटों में फिर से हुए हवाई हमलों और बमबारी की वजह से आम फिलिस्तीनियों के लिए जोखिम बढ़ा है, जो पहले ही पिछले कई महीनों से कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया कि उनकी मौजूदा क्षमता व सहायता मार्ग की सुलभता को ध्यान में रखते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।

UP Budget 2026: योगी सरकार ने रचा इतिहास, पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट

UP Budget 2026: योगी सरकार ने रचा इतिहास, पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजटUP Budget 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह न केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 10वीं बार (दो कार्यकालों को मिलाकर) बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

पति से रिश्ते सुधारने के लिए तांत्रिक के पास गई थी, उसी से कर बैठी अफेयर, हो गई फरार

पति से रिश्ते सुधारने के लिए तांत्रिक के पास गई थी, उसी से कर बैठी अफेयर, हो गई फरारइन दिनों अफेयर के अजीब मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में एक ऐसा चौंकाने वाला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। एक पत्‍नी का अपने पति से रिश्‍ते ठीक नहीं चल रहे थे। वो रिश्‍ते ठीक करने के लिए एक तांत्रिक के पास गई थी। लेकिन उसी तांत्रिक के साथ अफेयर कर बैठी और उसी के साथ फरार हो गई।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com