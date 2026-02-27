शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Guerrilla action on 11 big sweets-namkeen shops before Holi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (13:27 IST)

होली के पहले मिठाई- नमकीन की 11 बड़ी दुकानों पर छापामार कार्रवाई, 40 नमूने लिए, एक प्रतिष्‍ठान बंद कराया

Guerrilla action on 11 big sweets-namkeen shops before Holi
होली के त्‍योहार से पहले इंदौर में खाद्य और सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान नमकीन और मिठाई की दुकानों से खाद्य सामग्रियों के 40 नमूने लिए गए हैं। आशंका जताई जा रही थी कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट हो रही है। नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है, गड़बड़ी मिलने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसके पहले भी इंदौर में नकली घी, मावा और पनीर जब्‍त किया जा चुका है।

बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने 11 विभिन्न मिठाई और नमकीन प्रतिष्ठानों का अचानक निरीक्षण किया है। यहां से 40 से ज्‍यादा नमूने जांच के लिए हैं। वहीं, गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाने पर मालवा मिल स्थित एक गृह उद्योग का कामकाज बंद करा दिया गया है।

होली के मद्देनजर कार्रवाई : बता दें कि त्‍योहार के आसपास लगातार मिलावट की खबरें आती हैं। अब विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में त्यौहार के दौरान खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच अभियान चलाने के कड़े निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि वे अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें और नमूने लें।

गंदगी मिलने पर बंद कराई दुकान : प्रशासन की टीम ने न्यू देवास रोड स्थित मालवा मिल क्षेत्र के ओवीके महिला गृह उद्योग पर अचानक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान वहां मेथी बिस्किट, शकर पारा, मैदा फली और भाकरवाड़ी जैसे उत्पाद बनाए जा रहे थे। मौके पर मौजूद प्रोप्राइटर केतन जैन के सामने यह पाया गया कि निर्माण गंदगी के बीच हो रहा था। स्वास्थ्य के नियमों के उल्‍लंघन पर विभाग ने 5 नमूने लिए और स्थिति में सुधार होने तक कारखाने में उत्पादन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है।

इन प्रतिष्‍ठानों से ली सैंपलिंग : खाद्य विभाग ने बड़ी भमोरी स्थित श्री कृष्ण दूध दही भंडार से मिल्क केक और पेड़ा के नमूने लिए गए, जबकि श्री कृष्ण मिल्क एंड स्वीट्स से मावा और पनीर की जांच की गई। इसी तरह छोटी भमोरी में श्री द्वारकाधीश स्वीट्स और अंबिका स्वीट्स पर कार्रवाई करते हुए बेसन लड्डू, बर्फी और नमकीन के कुल 10 नमूने संकलित किए गए। भमोरी के पार्श्वनाथ स्वीट्स से भी मावा कतली और मिल्क केक के सैंपल लिए गए। नंदा नगर क्षेत्र में श्री श्याम ट्रेडिंग पर दालों के 5 नमूने और भेरुनाथ नमकीन से नमकीन के 4 नमूने लिए गए। पाटनीपुरा स्थित द्वारकाधीश दूध दही भंडार पर मावा और दही की शुद्धता जांची गई। वहीं मां उमिया मावा भंडार और महाराजा मिल्क सेंटर पर भी टीम पहुंची, जहां से गुलाब जामुन, घी और दही के नमूने लिए गए।
Edited By: Naveen R Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का विधानसभा में शीर्षासन, हर्ष फायरिंग में FIR होने पर विरोध प्रदर्शन

Pakistan की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने लिया बदला, डूरंड लाइन के पास PAK पोस्ट पर हमले, भागे सैनिक, 15 चौकियों पर कब्जा

Pakistan की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने लिया बदला, डूरंड लाइन के पास PAK पोस्ट पर हमले, भागे सैनिक, 15 चौकियों पर कब्जाअफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया। डूरंड लाइन के पास ये हमले किए गए हैं। इससे पूर्व पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा के पास रविवार को हमले किए थे। उसने दावा किया था कि इनमें कम से कम 70 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान ने उस दावे को खारिज किया और कहा कि इसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया कि 15 पाकिस्तान पोस्ट पर कब्जा किया गया है।

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहर

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहरINDvsZIM भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर टी-20 विश्वकप की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारत द्वारा दिए गए 257 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने पाने में हिम्मत दिखाई। उनके सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 56 गेंदो में 97 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम ने 184 रन बनाए।

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंग

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंगमैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पटरी पर दौड़ती नहीं, बल्कि शक्तिशाली चुंबकों की मदद से ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती है। ट्रेन और ट्रैक के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण घर्षण (Friction) लगभग शून्य हो जाता है।

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योता

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योताउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मामला कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने साम्प्रदायिक विवाद के दौरान एक मुस्लिम व्यापारी को भीड़ से बचाने का दावा किया था और खुद को मोहम्मद दीपक बताया था।

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारी

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारीIncome Tax Act 2025 : केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत मसौदा आयकर नियम और नए फॉर्म जारी किए हैं। नए फॉर्म 124 में HRA दावा करते समय मकान मालिक से संबंध की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कंपनियों के PAN आवेदन और कर ऑडिट रिपोर्ट में भी अतिरिक्त खुलासे जरूरी होंगे। अंतिम नियम अप्रैल 2026 में अधिसूचित किए जाएंगे।

और भी वीडियो देखें

पूर्व भाजपा सांसद ने मुस्लिम महिलाओं से वापस लिए कंबल, तो हिंदुओं ने दिखाया भाईचारा

पूर्व भाजपा सांसद ने मुस्लिम महिलाओं से वापस लिए कंबल, तो हिंदुओं ने दिखाया भाईचाराराजस्थान के टोंक जिले के एक गांव में पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा मुस्लिम महिलाओं से बांटे गए कंबल वापस लेने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन इस कड़वाहट के बीच गांव के हिंदू पड़ोसियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक शानदार मिसाल पेश की है।

PM मोदी के इजरायल दौरे में भारत की रक्षा नीति में बड़े बदलाव के संकेत , भारत को हथियार नहीं, तकनीक चाहिए

PM मोदी के इजरायल दौरे में भारत की रक्षा नीति में बड़े बदलाव के संकेत , भारत को हथियार नहीं, तकनीक चाहिएसाझेदारी पर आधारित कूटनीति पर आगे बढ़ने की भारत की वैदेशिक नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में बेहद प्रभावकारी है। यह नीति विभिन्न देशों को परस्पर निर्भरता के साथ पारस्परिक लाभ की दिशा में आगे बढ़ाती है। भारत ने विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध स्थापित कर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत किया है। इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हुए विभिन्न समझौतों ने भारत की रक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को स्पष्ट किया है। पहले भारत की प्राथमिकता तैयार हथियारों की खरीद पर केंद्रित रहती थी,लेकिन अब भारत केवल आयातक देश बने रहना नहीं चाहता। वह तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का विधानसभा में शीर्षासन, हर्ष फायरिंग में FIR होने पर विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का विधानसभा में शीर्षासन, हर्ष फायरिंग में FIR होने पर विरोध प्रदर्शनश्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने शुक्रवार को विधानसभा में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। महाशिवरात्रि पर हर्ष फायरिंग के मामले में FIR होने पर कांग्रेस विधायक ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर मे शीर्षासन कर अपना विरोध दर्ज कराया। बाबू जंडेल ने अपने खिलाफ हर्ष फायरिंग की FIR को राजनीति से प्रेरित और झूठा बताते हुए सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने भी बिना नारेबाजी करते हुए शीर्षासन मुद्रा में प्रदर्शन किया।

होली के पहले मिठाई- नमकीन की 11 बड़ी दुकानों पर छापामार कार्रवाई, 40 नमूने लिए, एक प्रतिष्‍ठान बंद कराया

होली के पहले मिठाई- नमकीन की 11 बड़ी दुकानों पर छापामार कार्रवाई, 40 नमूने लिए, एक प्रतिष्‍ठान बंद करायाहोली के त्‍योहार से पहले इंदौर में खाद्य और सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान नमकीन और मिठाई की दुकानों से खाद्य सामग्रियों के 40 नमूने लिए गए हैं। आशंका जताई जा रही थी कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट हो रही है। नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है, गड़बड़ी मिलने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्टWeather Update News : फरवरी अब खत्म होने को है और मौसम का मिजाज साफतौर पर बदलता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना है। आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में भी आज बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com