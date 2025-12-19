शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. Mewat Day 19 December
Written By Author डॉ. फ़िरदौस ख़ान
Last Updated : शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (16:55 IST)

19 दिसंबर मेवात दिवस पर विशेष

Mewat Day 19 December
महात्मा गांधी और मेवात
 
मेवात का महात्मा गांधी से गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते की याद में ही हर साल 19 दिसंबर को मेवात दिवस मनाया जाता है। काबिले ग़ौर है कि हिन्दुस्तान के बंटवारे के बाद 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी ने (तत्कालीन पंजाब) हरियाणा के नूह ज़िले के गांव घासेड़ा का दौरा किया था।
 
दरअसल यहां के ज़्यादातर लोग पकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। उनका कहना था कि उन्होंने यहां की धरती पर जन्म लिया है, यहां पले-बढ़े हैं और यहीं की मिट्टी में दफ़न होना चाहते हैं। मगर कुछ लोगों का मानना था कि विभाजन के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा और तनाव की वजह से यहां रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। 
 
इस पर महात्मा गांधी ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं मेवों की सुरक्षा और समान नागरिकता का वचन देता हूं। मेवाती हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। मैं भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करूंगा, जो अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। महात्मा गांधी के आश्वासन पर भरोसा करके लाखों मेव लोगों ने पाकिस्तान जाने का इरादा बदल दिया और अपनी मातृभूमि मेवात में ही रहने का फ़ैसला किया।
 
यह दिवस आज के दौर में बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का प्रतीक है। यह दिवस इस बात का प्रतीक है कि किस तरह मेव समुदाय ने विभाजन के मुश्किल दौर में भी महात्मा गांधी के आश्वासन पर देश की एकता और सद्भावना पर अपना भरोसा बनाए रखा। यह फ़ैसला उनके अपनी मातृभूमि भारत के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। यह दिन महात्मा गांधी के सर्वधर्म समभाव और शांति के मूल्यों की याद दिलाता है। इस दिन आयोजित समारोह में मेवात के पिछड़ेपन से जुड़े सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मुद्दों को भी उठाया जाता है, ताकि इलाके के विकास के लिए कोशिश की जा सके।
 
मेवात के हाजी इब्राहिम ख़ान बताते हैं- 'मेवात विकास सभा ने 19 दिसंबर 2003 को गांव घासेड़ा से दिल्ली के राजघाट तक एक यात्रा निकाली थी। इसके बाद मैंने साल 19 दिसंबर 2005 को पर्यावरण कार्यकर्ता राजेन्द्र सिंह के सहयोग से मेवात दिवस मनाया था। फिर मैं साल 2006 में हज करने सऊदी अरब चला गया, तो मेवात विकास सभा ने 19 दिसंबर को मेवात दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद मेवात विकास सभा हर साल 19 दिसंबर को मेवात दिवस के रूप में मना रही है।'
 
मेवात विकास सभा के अध्यक्ष दीन मोहम्मद मामलिका के मुताबिक मेव समुदाय के नेताओं के बुलावे पर 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव और स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह हुड्डा मेवात के गांव घासेड़ा में आए थे। गांधी जी ने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मेवों से अपील की कि वे देश छोड़कर न जाएं। इस तरह उन्होंने यहां के बाशिन्दों को पाकिस्तान जाने से रोका था।
 
काबिले ग़ौर है कि मेवात एक अंचल का नाम है, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं में फैला हुआ है। प्राचीन काल में इस इलाके को मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार डॉ. कृपाल चन्द्र यादव के मुताबिक 'मेवात शब्द की उत्पत्ति मत्स्य प्रदेश से हुई है। प्राचीनकाल में और बौद्धकाल में तथा उसके बाद भी लगभग सारे का सारा यह प्रदेश जो अब मेवात कहलाता है, मत्स्य प्रदेश कहलाता था।'
 
मेवात का गौरवशाली एवं भव्य इतिहास रहा है। वेद और पुराणों में ब्रज की चौरासी कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। यह परिक्रमा हरियाणा के होडल से गुज़रती है। इस परिक्रमा में मधुवन, तालवन, बहुलावन, शांतनु कुंड, राधाकुंड, कुसुम सरोवर, जतीपुरा, डीग, कामवन, बरसाना, नंदगांव, कोकिलायन, जाप, कोटवन, पैगांव, शेरगढ़, चीरभाट, बड़गांव, वृंदावन, लोहवन, गोकुल और मथुरा भी आता है। इस परिकमा में श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थल, सरोवर, वन, मन्दिर और कुंड आदि का भ्रमण किया जाता है। श्रद्धालु भजन-कीर्तन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हुए यह परिक्रमा पूरी करते हैं।
 
आज के मेवात ज़िले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को फ़रीदाबाद और गुड़गांव के कुछ इलाकों को मिलाकर की गई। इसमें नूह, तावड़ू, नगीना, फ़िरोज़पुर झिरका, पुन्हाना और हथीन शामिल हैं। यहां मेवाती बोली जाती है, जो हरियाणवी से थोड़ी अलग है। मेवात को ज़िले का दर्जा दिलवाने के लिए यहां के लोगों ने लंबा संघर्ष किया है।
 
मेवात के साहित्यकार व इतिहासकार सिद्दीक अहमद मेव अपनी किताब ‘मेवात संस्कृति’ में लिखते हैं- 'मेवात एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी सीमाएं कभी भी निश्चित तौर पर कायम नहीं की गईं। मेवात की सीमाएं समय-समय पर बदलती रही हैं। वर्तमान में मेवात क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। हरियाणा के ज़िला गुड़गांव की तहसील नूह, फ़िरोज़पुर झिरका व पुन्हाना, ज़िला फ़रीदाबाद की तहसील हथीन व पलवल का कुछ भाग, राजस्थान के ज़िला अलवर की तहसील अलवर, तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़ व गोविन्दगढ़ तथा ज़िला भरतपुर की तहसील पहाड़ी, कामा, डीग एवं नगर मेवात क्षेत्र का भाग है।
 
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा की तहसील कोसी व छाता भी मेवात क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। मोटे तौर पर संपूर्ण मेवात क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक लगभग 80 मील लंबा तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 75 मील चौड़ा है।' 
 
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं) 

photo courtesy:  WD/AI

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है।)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्चfasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है?

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोग

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोगNegative thinking: आधुनिक चिकित्सा और शोध यह मानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाले नकारात्मक विचार, भावनाएं और तनाव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करके कई रोगों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं या लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं। मनोविज्ञान (Psychology) और मनो-दैहिक चिकित्सा (Psychosomatic Medicine) से जुड़े यहां 10 ऐसे नकारात्मक विचार दिए गए हैं, जिनके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को आमतौर पर इनसे जोड़ा जाता है।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रियRahu Dosh in Vastu: यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर वास्तु दोष है जिसका सीधा संबंध राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। यदि घर में शौचालय (टॉयलेट) की स्थिति वास्तु के अनुसार गलत है, तो यह वास्तव में राहु के नकारात्मक प्रभाव को सक्रिय कर सकता है।

और भी वीडियो देखें

दमन और दीव, गोवा मुक्ति दिवस आज, जानें इतिहास और महत्व की बातें

दमन और दीव, गोवा मुक्ति दिवस आज, जानें इतिहास और महत्व की बातेंGoa Liberation Day 19 December: 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने दमन और दीव, गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य से मुक्त कर भारत का हिस्सा बना लिया। यह दिन गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

क्रिसमस पर कविता: परियां उतरीं आसमान से

क्रिसमस पर कविता: परियां उतरीं आसमान सेपरियां उतरीं आसमान से चॉकलेट हाथों में लेकर, परियां उतरीं आसमान से। कुछ आईं हैं पंख लगाकर, कुछ उतरीं हैं वायुयान से। बोलीं सांता क्लॉज मिले थे, चॉकलेट तुमको भिजवाए। अभी व्यस्त हैं इस कारण से, तुमसे मिलने न आ पाए। पर संदेशा भिजवाया है, गलियां सड़कें साफ़ कराना। क्रिसमस पर सब बच्चे मिलकर, अपना भारत स्वच्छ बनाना।

इंगेजमेंट में ब्राइड्स को लहंगे की जगह क्यों पसंद आ रही है ये ड्रेसेस?

इंगेजमेंट में ब्राइड्स को लहंगे की जगह क्यों पसंद आ रही है ये ड्रेसेस?कई बार ऐसा भी होता है की हम हैवी और महंगे ड्रेसेस लेने के चक्कर में ये भूल जाते हैं की वास्तव में मुझ पर कौन सी ड्रेस सूट करेगी। एक और चीज ये देखी जा रही है कि अब ब्राइड्स को लहंगे की जगह अलग-अलग ड्रेसेस पसंद आ रही है।

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातें

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातेंWorld Meditation Day: विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ध्यान (meditation) के लाभों को बढ़ावा देना और मानसिक शांति और समृद्धि को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं:

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदासजी की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्व

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदासजी की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्वGuru Ghasidas Life and Teachings: महान संत और महापुरुष गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। वे ऐसे समय में पैदा हुए, जब समाज में जातिगत भेदभाव, छुआछूत और शोषण अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने बचपन से ही इन सामाजिक कुरीतियों को महसूस किया और इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। उनकी 5 मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थीं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com