गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. 2025 World Wildlife Conservation Day
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (16:14 IST)

World Wildlife Conservation Day 2025: क्यों मनाया जाता है विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, जानें महत्व और काम की बातें

What is Wildlife Conservation
vishv vanyajeev sanrakshan divas 2025: विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से वन्यजीवों के सामने आने वाले खतरों, विशेष रूप से अवैध शिकार, वन्यजीवों के अवैध व्यापार और उनके आवासों के विनाश के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।

आइए यहां जानते हैं वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर का महत्व और काम की बातें
 
वन्यजीव संरक्षण दिवस का महत्व : यह दिन जंगली जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए समर्पित है। यह दिवस निम्नलिखित कारणों से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है:
 
• अवैध व्यापार पर रोक: दुनिया भर में वन्यजीवों का अवैध व्यापार एक बड़ा संगठित अपराध है। यह दिवस इस गंभीर समस्या के बारे में जागरूकता फैलाता है और सरकारों को सख्त कानून लागू करने के लिए प्रेरित करता है। वन्यजीवों का व्यापार न केवल प्रजातियों को विलुप्त होने की कगार पर धकेलता है, बल्कि जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को भी बिगाड़ता है।
 
• जैव विविधता का संरक्षण: वन्यजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं। उनका संरक्षण पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने, परागण और जल चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन वन्यजीवों और प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर है।
 
• सतत भविष्य के लिए निवेश: यह दिन लोगों और सरकारों को वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि 2025 की थीम (वन्यजीव संरक्षण वित्त) भी दर्शाती है। यह निवेश न केवल पर्यावरण, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन और आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है।
 
6 काम की बातें: 
 
हम सभी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण और काम की बातें दी गई हैं:
 
1. अवैध शिकार और व्यापार का विरोध करें: किसी भी वन्यजीव उत्पाद- जैसे हाथी दांत, बाघ की खाल, या दुर्लभ पक्षियों के पंख आदि को न खरीदें। बाजार में ऐसी वस्तुओं की मांग को खत्म करें। यदि आपको अवैध शिकार या वन्यजीव व्यापार से संबंधित कोई गतिविधि संदिग्ध लगे, तो तुरंत स्थानीय वन विभाग या वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं को सूचित करें।
 
2. जागरूक उपभोक्ता बनें: सुनिश्चित करें कि आप जिन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे लकड़ी या मछली, वे कानूनी और टिकाऊ स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। ऐसे उत्पादों का सेवन कम करें जिनके उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया हो। 
 
3. आवासों का सम्मान करें: प्लास्टिक कम करें: प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री और स्थलीय दोनों वन्यजीवों के लिए एक बड़ा खतरा है। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से बचें।
 
4. स्थानीय वन्यजीवों का समर्थन करें: अपने आसपास के जंगली या हरित क्षेत्रों को साफ रखें और उनकी रक्षा करें। तथा अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों को वन्यजीवों के महत्व और उनके सामने मौजूद खतरों के बारे में बताएं और उन्हें शिक्षित करें। 
 
5. संरक्षण समूहों का समर्थन: स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण संगठनों को दान करें या उनके स्वयंसेवक बनें।
 
6. वन्यजीव पर्यटन: यदि आप पर्यटन के लिए जाते हैं, तो उन पर्यटन संचालकों को चुनें जो वन्यजीवों के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर रखने वाले सर्कस या शो का बहिष्कार करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजेंFoods to eat in winter for good health: सर्दियों में हेल्दी बने रहने के लिए अखरोट, तुलसी और अदरक की चाय, गाजर, सिट्रस फ्रूट्स, और मूंग दाल न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी सर्दियों की डाइट का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद रहें।

सदाबहार की पत्तियां चबाकर खाने के ये 7 फायदे नहीं जानते होंगे आप

सदाबहार की पत्तियां चबाकर खाने के ये 7 फायदे नहीं जानते होंगे आपsadabahar ke fayde: सदाबहार यानी "विंका" का पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है, उतना ही चमत्कारी भी होता है। अधिकतर लोग इसे सिर्फ सजावटी पौधा मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता रहा है।

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिल

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिलfoods to improve blood sugar: आज के समय में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर असंतुलन एक आम समस्या बन चुके हैं। बदलती जीवनशैली, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण इंसुलिन रेज़िस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित नहीं रह पाता और धीरे-धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है।

और भी वीडियो देखें

Tantya Bhil : टंट्या भील बलिदान दिवस पर जानें 5 दिलचस्प कहानी

Tantya Bhil : टंट्या भील बलिदान दिवस पर जानें 5 दिलचस्प कहानीTantya Bhil Balidan Diwas: हर साल 04 दिसंबर को टंट्या भील बलिदान दिवस मनाया जाता है। टंट्या भील ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। उनकी वीरता और संघर्ष की कई दिलचस्प कहानियां हैं, जो भारतीय इतिहास में अमर हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में 5 दिलचस्प बातें:

World Disability Day 2025: अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, जाने इसका महत्व और यह दिन क्यों है जरूरी?

World Disability Day 2025: अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, जाने इसका महत्व और यह दिन क्यों है जरूरी?IDPD 2025: अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सिर्फ एक दिन की पहचान नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं, जिसमें सभी को समान अवसर मिलें। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें समाज का सक्रिय सदस्य बनाना हमारा कर्तव्य है।

Bhopal Gas Tragedy Day: आज भोपाल गैस त्रासदी दिवस, जानें इस भयावह घटना के दिन की जानकारी

Bhopal Gas Tragedy Day: आज भोपाल गैस त्रासदी दिवस, जानें इस भयावह घटना के दिन की जानकारीBhopal Gas Disaster Day: भोपाल गैस त्रासदी, जिसे 'भोपाल गैस कांड' भी कहा जाता है, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। इस त्रासदी का कारण था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही कीटनाशक फैक्ट्री में से मिथाइल आइसोसायनेट (MIC) गैस का रिसाव।

रूस और भारत का एक दांव जो कर सकता है ट्रम्प को चित्त

रूस और भारत का एक दांव जो कर सकता है ट्रम्प को चित्तपुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया भर की नजरें है। इस यात्रा में भारत और रूस की बीच व्यापारिक और सामरिक समझौते भी होंगे। लेकिन मान लीजिये दोनों देशों के बीच यह समझौते अमेरिकी डॉलर में न होकर रूसी रूबल,भारतीय रुपया या युआ में हो जाएं,तो फिर क्या होगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस संभावना को लेकर चिंतित बताए जाते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के बीच भविष्य में ऐसे आर्थिक समझौते हो सकते हैं,जिनमें अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर दिया जाएं। यह आशंका इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध सख्त हुए,जिसके चलते रूस ने कई देशों के साथ डॉलर-रहित व्यापार मॉडल अपनाने की कोशिश तेज की है।

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com