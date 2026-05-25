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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : सोमवार, 25 मई 2026 (10:18 IST)

summer cooling tips: नौतपा में आग उगलेगी धरती, जानें Nautapa में घर पर राहत पाने के 7 घरेलू तरीके

A scene showing home remedies to keep the house cool during Nautapa
stay hydrated in summer: गर्मी और उमस के कारण शरीर में हीट स्ट्रेस (नौतपा) होना आम बात है। नौतपा केवल थकान या पसीना नहीं है, बल्कि यह शरीर के तापमान और हाइड्रेशन बैलेंस को प्रभावित करता है। सही समय पर राहत न मिले तो यह हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है। घर पर कुछ सरल घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने शरीर को ठंडा और स्वस्थ रख सकते हैं।ALSO READ: Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियां
 

यहां नौतपा से राहत पाने के प्रभावी तरीके दिए गए हैं:

 

1. खिड़की और दरवाजों का सही प्रबंधन

दिन में बंद, रात में खुला: सुबह 10 बजे के बाद घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और भारी पर्दे डाल दें। शाम 7 बजे के बाद, जब बाहर की हवा ठंडी हो जाए, तब खिड़कियां खोलें ताकि Cross-Ventilation (क्रॉस-वेंटिलेशन) से घर की गर्म हवा बाहर निकल सके।
 
सफेद पर्दों का प्रयोग: गहरे रंग के पर्दे गर्मी को सोखते हैं। हल्के रंग या सफेद सूती पर्दों का उपयोग करें, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट (Reflect) कर देते हैं।

 

2. खस और गीले कपड़ों का देसी नुस्खा

खस के पर्दे: पुराने समय में खिड़कियों पर खस की टट्टियां या चटाइयां लगाई जाती थीं। आप अपनी खिड़की के पर्दों पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। जब बाहर की गर्म हवा गीले कपड़े से छनकर आती है, तो वह कमरे को प्राकृतिक कूलर की तरह ठंडा कर देती है।
 
गीली चादर: रात में सोने से पहले अगर कमरे की खिड़की पर एक गीली चादर टांग दी जाए, तो कमरे का तापमान 2-3 डिग्री तक कम हो सकता है।
 

3. फर्श की कूलिंग (Mopping)

दिन में कम से कम दो-तीन बार फर्श पर पोछा लगाएं। फर्श पर पानी रहने से वाष्पीकरण (Evaporation) होता है, जो कमरे की गर्मी खींच लेता है। पोछे के पानी में थोड़ा नमक या नीम का तेल मिलाने से ताजगी भी बनी रहती है।
 

4. इंडोर प्लांट्स (Indoor Plants)

घर के अंदर ऐसे पौधे लगाएं जो हवा को शुद्ध और ठंडा रखते हैं। एलोवेरा, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और एरेका पाम प्राकृतिक रूप से कमरे की नमी बनाए रखते हैं और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं।ALSO READ: Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?
 

5. कूलर के लिए स्मार्ट ट्रिक

अगर आप कूलर का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें बर्फ डालने के बजाय उसकी घास (Honey-comb pads) को अच्छे से साफ रखें। कूलर को खिड़की पर ऐसी जगह लगाएं जहां से उसे ताजी हवा मिले; बंद कमरे में कूलर केवल उमस (Humidity) बढ़ाता है।
 

6. किचन की गर्मी को कंट्रोल करें

नौतपा के दौरान दोपहर में भारी खाना पकाने या लंबे समय तक गैस जलाने से बचें। खाना बनाने के बाद एग्जॉस्ट फैन (Exhaust Fan) जरूर चलाएं ताकि किचन की गर्म हवा पूरे घर में न फैले।
 

7. छत को ठंडा रखें

यदि आप सबसे ऊपर वाली मंजिल (Top Floor) पर रहते हैं, तो शाम के समय छत पर पानी का छिड़काव करें। इससे छत की तपिश कम होगी और रात को कमरा जल्दी ठंडा होगा। सफेद 'चूना' या 'हीट रिफ्लेक्टिव पेंट' भी छत पर लगवाना एक बेहतरीन स्थायी समाधान है।
 

एक मजेदार टिप: 'Ice Fan' हैक

एक बड़े कटोरे में ढेर सारी बर्फ लें और उसे टेबल फैन (Table Fan) के ठीक सामने रख दें। पंखे की हवा जब बर्फ से टकराकर आप तक आएगी, तो आपको बिल्कुल एसी जैसी ठंडक का अहसास होगा।
 
नौतपा के इन 9 दिनों में ये छोटे बदलाव आपको लू और बेचैनी से बचा सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां
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