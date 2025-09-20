2 गोलगप्पे कम मिले तो महिला ने दिया धरना, वीडियो वायरल
वडोदरा में धरने पर बैठी महिला का आरोप, दुकानदार ने 20 रुपए में 6 गोलगप्पे खिलाने को कहा था, 4 ही खिलाए
Vadodara Gol Gappa news : गुजरात के वडोदरा में एक दुकानदार को एक महिला को 2 गोलगप्पे खिलाना खासा महंगा पड़ गया। महिला सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। इससे सड़क पर जाम लग गया। बहरहाल मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
महिला का कहना है कि दुकानदार ने महिला से 20 रुपए में 6 गोलगप्पे खिलाने को कहा था लेकिन उसने केवल 4 गोलगप्पे ही खिलाए। वहीं गोलगप्पे वाला भी अड़ गया कि उसने पूरे 6 गोलगप्पे खिलाए हैं। दोनों में इस बात पर बहस हो गई।
वायरल वीडियो में महिला रोते हुए सड़क पर धरने पर बैठी दिखाई दे रही है। महिला ने लोगों को बताया कि दुकानदार उसे हर बार कम गोल-गप्पे देता है और झगड़ा करता है। यातायात जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने किसी तरह महिला को सड़क से हटाया।
गौरतलब है कि गोलगप्पे भारत में लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। लोग इसे पानी पताशे, पानी पुरी, पुचके और फुल्की के नाम से भी जानते हैं। 1 प्लेट में गोलगप्पे की संख्या और उसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta