Meta रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस में नया क्या, मार्क जुकरबर्ग ने किया पेश, हाथ के जेस्चर से वीडियो और टेक्स्ट ऑपरेट, जानिए Prize

Meta के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस पर से पर्दा उठा दिया है। इसकी कीमत 799 डॉलर है। जुकरबर्ग ने इसे दुनिया का पहला AI ग्लास बताया जिसमें हाई क्वालिटी वाला डिस्प्ले और पूरी तरह सक्षम मेटा न्यूरल बैंड मौजूद है। जो कंपनी का पहला ऐसा स्मार्ट ग्लास है जिसमें बिल्ट-इन डिजिटल डिस्प्ले शामिल है। ग्लासेस यूजर्स को हाथ के इशारों के जरिए स्मार्ट कंट्रोल की सुविधा देते हैं।





यूजर्स इस डिस्प्ले के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज पढ़ सकते हैं और जवाब भी भेज सकते हैं। डिस्प्ले केवल उपयोग के दौरान ही दिखता है, जिससे देखने में कोई बाधा नहीं आती। Meta Ray-Ban Display ग्लासेस की बिक्री अमेरिका में 30 सितंबर से शुरू होगी। इस मौके पर मेटा ने Oakley Meta Vanguard स्मार्ट ग्लासेस भी पेश किए हैं, जो विशेष रूप से स्नोबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसे हाई-इंटेंसिटी स्पोर्ट्स के लिए बनाए गए हैं। इनकी कीमत 499 डॉलर रखी गई है और ये 21 अक्टूबर से उपलब्ध होंगे।



